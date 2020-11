Inter-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un match da non perdere, quello in programma questa sera alle 21 allo stadio San Siro. L'Inter di Antonio Conte, nella quarta giornata del gruppo B di Champions League, ospiterà il Real Madrid di Zinedine Zidane in una gara chiave per il proprio futuro europeo. I nerazzurri, attualmente ultimi nel girone, hanno infatti assoluto bisogno di punti per tenere vive le speranze di accesso agli ottavi di finale della competizione. La gara di andata, giocatasi lo scorso 3 novembre, terminò con il punteggio di 3-2 in favore dei blancos.

Inter-Real Madrid, le scelte dei due allenatori

Conte si affiderà al 3-4-1-2, con Barella in supporto del tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Lukaku. A centrocampo spazio nella zona centrale per Gagliardini e Vidal, mentre le corsie esterne dovrebbero essere occupate da Hakimi e Young (quest'ultimo in ballottaggio con Perisic). In difesa, davanti ad Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni. Il Real, alle prese con le assenze di Benzema, Sergio Ramos, Militao, Jovic e Valverde, risponderà con il 4-3-3: Courtois tra i pali, Carvajal, Varane, Nacho e Mendy in difesa, Modric, Kroos ed Odegaard in mezzo al campo, Asensio, Mariano Diaz ed Hazard in attacco.

Inter-Real Madrid in tv e streaming

La partita Inter-Real Madrid sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità di seguire la sfida su Now TV acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma.

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Asensio, Mariano, Hazard. All. Zidane