Il calciatore crollato in campo in preda agli spasmi facciali

Un improvviso malore in campo, i compagni di squadra in lacrime che prestano i primi soccorsi prima dell'intervento dei medici e del trasporto in ospedale. Momenti di paura in Argentina, durante la partita di calcio tra Estudiantes e Boca Júniors, valida per la coppa locale. Il match è stato sospeso dopo un malore che ha colpito il centrocampista cileno dell'Estudiantes Javier Altamirano. Il calciatore, 24 anni, è crollato improvvisamente sul terreno di gioco in preda agli spasmi facciali: erano trascorsi appena 27 minuti di gioco allo stadio dell'Estudiantes a La Plata.

Momento en que Javier Altamirano sufre la primera convulsión en el Estudiantes vs Boca. Se dice que esta estable y la tomografía no detalló nada grave. Todo el mundo fútbol con Altamirano. pic.twitter.com/1wBBJIXAWF — Edward Alva (@EdwardAlva08) March 18, 2024

Immediato l'intervento dei soccorritori, anche grazie alle segnalazioni di avversari e compagni di squadra di Altamirano. Dopo il trasporto in ospedale, la stampa locale ha riferito che il giocatore versava in condizioni stabili ed era cosciente al momento del ricovero d'urgenza presso l'Istituto medico platense, struttura nella quale è rimasto sotto osservazione per sottoporsi a specifici esami di controllo programmati per oggi. "È in ospedale sotto osservazione e per completare gli esami. È stata eseguita una tac che non ha evidenziato patologie. È stabile", ha scritto la sua squadra qualche ora fa, per aggiornare sulle condizioni di salute del calciatore.

𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼: El jugador Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios. Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable.



Por esta situación, el… pic.twitter.com/PpFQ7uFBsg — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 18, 2024

Sempre sui social sono state diffuse anche le tremende immagini del malore. In campo si vedono Santiago Ascacíbar ed Enzo Pérez, entrambi centrocampisti dell'Estudiantes, notare subito la delicata situazione del compagno di squadra, che aveva cominciato ad avere convulsioni proprio durante il match. Le immagini mostrano Pérez scoppiare in lacrime mentre presta soccorso ad Altamirano. Ben presto tecnici e giocatori delle due squadre hanno concordato che non c'erano le condizioni per continuare, nonostante gli altoparlanti avessero annunciato che l'atleta aveva nel frattempo ripreso conoscenza. Da qui la decisione di sospendere la partita.

La voz del estadio informó que Javier Altamirano está estable. El partido fue suspendido.pic.twitter.com/gp2obMF1cB — Gloria Vera (@gloriavera26) March 18, 2024

"Con la certezza che Javier Altamirano sia stabile, dal club Atlético Boca Juniors mandiamo un caloroso pensiero al giocatore, alla sua famiglia e a tutta la squadra dell'Estudiantes, augurandogli una pronta guarigione". Questo il messaggio diffuso su X dal Boca Juniors dopo il malore del giovane calciatore cileno.

Con la tranquilidad de que Javier Altamirano se encuentra estable, desde el Club Atlético Boca Juniors saludamos afectuosamente al jugador, su familia, y a todo el plantel de Estudiantes, deseándole una pronta recuperación 💙💛💙 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 18, 2024