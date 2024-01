Chi è Jordan James, astro nascente gallese nel mirino di Atalanta e Fiorentina

È uno dei nomi nuovi nel panorama calcistico britannico, e destinato a breve a spiccare il volo. Ed anche se il palcoscenico calcato è quello della Championship, l’equivalente della B italiana, Jordan James ha già avuto modo di attirare l’attenzione dei diversi club oltremanica, sebbene già dalla Premier abbiano cominciato a bussare alle porte del Birmingham. La squadra non gravita in posizioni nobili di classifica, eppure il diciannovenne gallese si è ben presto ritagliato un ruolo di primo piano: quantità e qualità abbinate grazie all’efficacia che sa rivestire sia in fase difensiva che – schierato in una posizione che ne avanza il raggio d’azione – in fase offensiva, come testimoniano i cinque gol messi a segno nell’ultimo mese e mezzo.

Nato come mediano, ma fruibile anche come mezzala, è finito ultimamente a gravitare tra le linee in posizione centrale, come trequartista nel 4-2-3-1 marchio di fabbrica di una squadra che ha cominciato l’anno con John Eustace in panchina, per proseguire con Wayne Rooney ed ora è guidata dall’ex Blackburn Tom Mowbray. Dopo la trafila nel settore giovanile dei Blues, si è trovata traccia di James in prima squadra già poco più che diciassettenne, gettato nella mischia più volte dal primo minuto sul finire del 2021. Una crescita che non è passata inosservata alla nazionale gallese, che lo ha premiato con la convocazione l’anno successivo, con l’esordio a marzo del 2023 nel pareggio 1-1 contro la Croazia nel match valevole per il gruppo D delle qualificazioni europee, e con la maglia da titolare nelle ultime uscite.

In patria sembrano Newcastle e Brighton le pretendenti più accreditate per andare all’assalto del suo cartellino, ma in posizione privilegiata ci sono l’Atalanta (su imbeccata del g.m. dei nerazzurri, Lee Congerton, connazionale di James) e la Fiorentina, che secondo il portale inglese HITC starebbe monitorando con attenzione il giocatore. Per cui non mancano richieste nemmeno dagli altri principali tornei continentali (Lipsia, Monaco, Siviglia): una prima valutazione si aggira intorno agli undici milioni, sebbene sia concreto il rischio di un’impennata del prezzo come conseguenza della lista di squadre pronte a presentare un’offerta.