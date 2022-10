Juventus-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby con il Torino. Questo l'obiettivo della Juventus, che venerdì 21 ottobre, alle 20.45, ospiterà all'Allianz Stadium l'Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di serie A. I bianconeri, attualmente soltanto ottavi a -10 dal primo posto occupato dal Napoli, hanno un assoluto bisogno dei tre punti per cercare di accorciare le distanze dalle zone alte della classifica e per presentarsi al meglio alla delicata sfida di Champions League contro il Benfica, in programma il prossimo martedì. I toscani, invece, arriveranno a Torino rinfrancati dalla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Monza di Palladino.

Juventus-Empoli, le scelte di Allegri

Massimiliano Allegri, oltre che di Pogba, De Sciglio e Di Maria, dovrà fare a meno di Bremer, messo ko da un problema muscolare. Verso un nuovo forfait Chiesa, che potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati per la gara con il Benfica. Modulo iniziale potrebbe essere il 3-5-2, con Milik chiamato a comporre la coppia d'attacco con Vlahovic. A centrocampo Locatelli è favorito su Paredes nel ruolo di vertice basso, con McKennie e Rabiot mezzali e Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. Al centro della difesa, dopo l'iniziale panchina con il Torino, torna Bonucci: insieme a lui Danilo e Alex Sandro.

Juventus-Empoli, le scelte di Zanetti

Zanetti, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-1-2, con Bajrami schierato alle spalle del tandem d'attacco formato da Destro ed uno tra Lammers (favorito) e Satriano. In mezzo al campo Haas, Marin e Bandinelli, mentre in difesa ci sarà spazio per Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi. Vicario tra i pali.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti

Juventus-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.