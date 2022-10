Calciomercato Juventus, occhi sulla difesa: i nomi sul taccuino

Malgrado la vittoria nel derby con il Torino, che ha consentito agli uomini di Allegri di affievolire, almeno per il momento, malumori e polemiche, l'inizio di stagione della Juventus è stato tutt'altro che esaltante. I bianconeri, malgrado una campagna acquisti estiva ricca di colpi, stanno faticando non poco a trovare la giusta quadra e, in dieci giornate, hanno accumulato un distacco già di dieci punti dal primo posto della classifica. Per non parlare del cammino in Champions League, competizione nella quale Bonucci e compagni sembrano aver definitivamente compromesso ogni possibilità di qualificazione agli ottavi di finale con il ko sul campo del Maccabi Haifa.

Juventus, i nomi seguiti per la difesa

Tutto questo, ovviamente, sta facendo meditare la dirigenza della Juventus, pronta, già a gennaio, ad intervenire sul mercato per cercare di dare una svolta ad una stagione che rischia di farsi disastrosa. Possibili rinforzi sono attesi anche in difesa, reparto nel quale l'unica certezza, al momento, è rappresentata da Bremer. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Evan N'Dicka, francese classe 1999 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte, club con il quale andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. La Vecchia Signora avrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore, sul quale, però, avrebbero messo gli occhi anche alcune squadre di Premier League.

Cherubini, quindi, si sta guardando attorno alla ricerca di alternative: la prima è quella che porta a Benoit Badiashile, francese classe 2001 in forza al Monaco, la seconda, invece, conduce a Igor, difensore brasiliano classe 1998 della Fiorentina. Soltanto idee, per il momento, che a breve, però, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.