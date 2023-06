Juventus: promossi, rimandati e bocciati della stagione 2022/2023

Si è conclusa con la vittoria per 1-0 sul campo dell'Udinese la stagione della Juventus. I bianconeri, eliminati in semifinale di Europa League dal Siviglia dopo la prematura estromissione già nella fase a gironi in Champions, hanno chiuso il campionato al settimo posto. Un piazzamento su cui, ovviamente, pesa la penalizzazione di dieci punti per il caso plusvalenze: la formazione di Massimiliano Allegri, altrimenti, avrebbe terminato il torneo in terza posizione a pari merito con l'Inter.

I promossi

Adrien Rabiot

A un certo punto, la scorsa estate, sembrava ad un passo dal Manchester United, ma alla fine, Adrien Rabiot, è rimasto (almeno per ora) a Torino rendendosi protagonista della sua miglior stagione con la maglia della Juventus. Ben undici le reti segnate complessivamente ed un rendimento sempre sopra le righe: il più positivo nel centrocampo della formazione di Massimiliano Allegri.

Danilo

Una stagione da leader, quella di Danilo. Il brasiliano è stato il vero perno della retroguardia bianconera, mostrando in campo sempre quello spirito richiesto da tifosi e società. Una certezza per Allegri.

Arkadiusz Milik

Qualche problema fisico lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane, ma Arkadiusz Milik, arrivato lo scorso agosto dal Marsiglia, ha complessivamente ben ripagato la fiducia della società. Nove le reti realizzate, un bottino forse anche maggiore alle aspettative, dato che il polacco era approdato alla Vecchia Signora con il ruolo, non certo da protagonista, di vice-Vlahovic.

I rimandati

Federico Chiesa

I postumi del grave infortunio riportato ormai oltre un anno fa sembrano farsi ancora sentire e Chiesa, nel corso di questa stagione, ha faticato enormemente ad avvicinarsi al livello di rendimento a cui ci aveva abituati. L'augurio è che, il prossimo anno, possa esserci un cambio di marcia.

Moise Kean

Una prima parte di stagione sottotono, a cui ha fatto seguito un finale in crescendo. Moise Kean sembra avere potenzialità da big, ma pecca ancora in continuità.

Alex Sandro

Il passo non è più quello dei giorni migliori e Massimiliano Allegri, allora, ha deciso di reinventarlo come terzo di difesa. Un ruolo che il brasiliano, tuttavia, non pare aver ancora completamente assimilato.

I bocciati

Leandro Paredes

Un flop totale. Arrivato in prestito la scorsa estate dal Paris Saint-Germain, il centrocampista argentino non ha mai lasciato il segno, con prestazioni quasi sempre insufficienti. Tanto che la Juventus, adesso, rispedirà il giocatore al mittente senza esercitare il diritto di riscatto.

Angel Di Maria

Qualche lampo, ma anche tanti problemi fisici e troppe prove opache. Da Angel Di Maria, il colpo da novanta dell'estate bianconera, ci si attendeva senza dubbio di più.

Paul Pogba

Fragile, fragilissimo, tanto da aver collezionato soltanto qualche spezzone in un stagione. Un'annata da spettatore. Profutamente pagato.