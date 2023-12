Juventus-Napoli, le quote dei bookmakers

Sarà Juventus-Napoli il big match della 15esima giornata del campionato di serie A. La sfida, in programma all'Allianz Stadium venerdì 8 dicembre alle 20.45, metterà l'una di fronte all'altra la seconda e quarta forza del torneo (gli azzurri occupano il quarto posto a pari merito con la Roma). Una partita, quindi, che metterà in palio tre punti pesantissimi per le zone alte della classifica. I bianconeri, in particolare, andranno a caccia dell'intera posta in palio per superare, almeno momentaneamente, in vetta l'Inter, che viaggia oggi con due lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora. I partenopei, invece, vogliono lasciarsi alle spalle l'ultimo ko proprio contro l'Inter e rilanciare le proprie ambizioni dopo una prima parte di stagione non certo semplice.

Le quote

La sfida dello Stadium, secondo i bookmakers, si preannuncia particolarmente equilibrata. Un leggero vantaggio sembra averlo la Juventus, il cui successo, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è quotato tra 2.45 e 2.50. Cifra leggermente più alta per la vittoria del Napoli, quotata tra 2.87 e 3.05. La quota del segno X, invece, si aggira tra 3 e 3.30.

Queste, nel dettaglio, le quote di Juventus-Napoli: