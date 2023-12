Juventus, le mosse anti-Napoli di Allegri: la probabile formazione

Continuare a mettere pressione all'Inter capolista. Questo l'obiettivo della Juventus, reduce dal successo conquistato in extremis contro il Monza e distante appena due lunghezze dai nerazzurri. I bianconeri, tornati a sognare il tricolore dopo alcune deludenti stagioni, sono attesi adesso dalla delicata sfida con il Napoli, in programma venerdì 8 dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una gara ricca di insidie, dato che i partenopei, malgrado una prima parte di stagione non certo esaltante, sono pur sempre i campioni d'Italia in carica. E si presenteranno a Torino affamati di rivalsa dopo lo scivolone interno per 0-3 con l'Inter, eccessivamente pesante nel risultato. Ma la Juventus non vuole perdere l'occasione per tornare, almeno momentaneamente, in testa alla classifica.

La formazione

Alla partita contro il Napoli mancano ancora due giorni, ma Massimiliano Allegri, per quanto riguarda la formazione da schierare, sembra avere le idee piuttosto chiare. In difesa, dopo il ritorno in campo nel corso della ripresa a Monza, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Danilo, ormai pienamente recuperato dal problema muscolare delle scorse settimane. Insieme a lui Gatti e Bremer. In mezzo al campo punta al rientro Locatelli, che dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia al posto di Nicolussi Caviglia: ai suoi lati McKennie e Rabiot, con Cambiaso sulla corsia destra e Kostic su quella sinistra. Pochi dubbi anche in attacco, dove il partner di Chiesa sarà Vlahovic, preferito a Kean e Milik.

Questa, quindi, la probabile formazione della Juventus contro il Napoli: