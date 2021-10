Juventus-Sassuolo 1-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Juventus cadel al 95': colpaccio del Sassuolo (1-2) nella 10ª giornata: i gol portano la firma di Frattesi al 44', McKennie al 76', e Maxime Lopez al 95'. Dopo il pareggio con l'Inter, Allegri rimedia una sconfitta pesantissima, la seconda in casa di questo campionato, arrivata all'ultimo secondo di recupero dopo una partita esasperante per i tifosi bianconeri. De Sciglio subito ko, Chiesa, Dybala e Morata in ombra. Dall'altra parte un Sassuolo fresco e determinato, capace di sbloccarla un minuto prima dell'intervallo. McKennie la rimette in piedi, ma alla fine Perin deve arrendersi al gol in pieno recupero del francesino neroverde, che firma un successo storico per i suoi.

Il tabellino

Reti: 44′ Frattesi (S), 76′ McKennie (J), 95′ Lopez (S)

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo (80′ Kulusevski), De Ligt, Bonucci, De Sciglio (12′ Alex Sandro); Chiesa, McKennie, Locatelli (80′ Arthur), Rabiot (46′ Cuadrado); Dybala, Morata (63′ Kaio Jorge).

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Lu. Pellegrini, Rugani, Ramsey, Bentancur.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (86′ Harroui), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi (70′ Matheus Henrique), Maxime Lopez; Berardi, Traorè (86′ Chiriches), Raspadori (62′ Scamacca); Defrel (70′ Toljan).

A disposizione: Pegolo, Satalino, Kyriakopoulos, Goldaniga, Peluso, Magnanelli.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Sacchi di Macerata.

Assistenti: Sig. Bottegoni di Terni e Sig. Rossi di Novara.

IV Uomo: Sig. Mercenaro di Genova.

VAR: Sig. Ghersini di Genova e Sig. Giua di Olbia.

Ammoniti: 30′ Defrel (S), 58′ Berardi (S), 61′ Rogerio (S), 63′ Cuadrado (J), 72′ Traorè (S), 86′ Muldur (S).

Juventus-Sassuolo 1-2: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Juventus - Sassuolo giocata mercoledì 27 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn a questo link: https://www.youtube.com/results?search_query=dazn