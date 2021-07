Chi è Kolo Muani, il nuovo obiettivo di mercato del Milan

È Randal Kolo Muani il nome nuovo per l'attacco del Milan. I rossoneri, dopo aver ingaggiato Olivier Giroud, svincolatosi dal Chelsea, potrebbero infatti rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, soprattutto in caso di partenza di uno tra Leao ed Hauge. E proprio quello del 22enne francese in forza al Nantes sarebbe stato individuato dalla dirigenza come profilo ideale per completare il reparto, con Kolo Muani che sarebbe chiamato a svolgere il ruolo di terza punta alle spalle degli esperti Ibrahimovic e Giroud.

Il profilo di Randal Kolo Muani, il nuovo obiettivo di mercato del Milan

Nato a Bondy, in Francia, il 5 dicembre 1998, Kolo Muani è cresciuto nel settore giovanile del Nantes, club nel quale ha esordito in Ligue 1 il 30 novembre 2018 in occasione della partita persa per 3-0 contro il Saint-Etienne. Nella stagione 2019/2020 il calciatore, alto 1,90 e capace di ricoprire sia il ruolo di centravanti che quello di attaccante esterno, ha militato in prestito al Boulogne nella terza serie francese realizzando tre gol. Lo scorso anno, tornato al Nantes, l'esplosione: inizialmente partito come riserva, Kolo Muani si è gradualmente imposto trovando uno spazio sempre maggiore fino a diventare, a fine campionato, il giocatore di movimento più utilizzato dai francesi. Una fiducia che il giovane attaccante ha ripagato segnando ben dieci reti, l'ultima delle quali ha regalato la salvezza alla sua squadra nel delicato spareggio con il Tolosa.