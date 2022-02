Lazio - Bologna 3-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio riscatta subito il ko di San Siro in Coppa Italia contro il Milan e torna a vincere in campionato. All'Olimpico la squadra di Sarri piega il Bologna con il rigore di Immobile e la doppietta di Zaccagni.

I rossoblù cercano di aspettare le mosse dei biancocelesti per poi colpire in contropiede, ma la soluzione studiata da Mihajlovic non dà mai i suoi frutti nell'arco di tutti i 90 minuti di partita. Si potrebbe discutere sul rigore assegnato ai padroni di casa dall'arbitro Piccinini, ma il resto della partita giocata dai rossoblù spegne ogni possibile vena polemica contro l'arbitraggio. Appena tre tiri in porta da parte del Bologna, quasi mai realmente pericoloso e certamente mai in controllo della partita. Solo quattro punti raccolti dalla squadra di Mihajlovic nelle ultime nove partite: un campanello d'allarme.

Articolo su Bologna Today

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (78' Radu), Marusic; Luis Alberto, Leiva (66' Cataldi), Milinkovic-Savic (83' Basic); Pedro (66' F. Anderson), Immobile, Zaccagni (78' Moro). A disposizione: Reina, Adamonis, Mussolini, André Anderson, Cabral, Romero. All. Sarri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro (58' Bonifazi), Medel, Theate; Hickey (78' Vignato), Soriano (46' Barrow), Schouten (66' Aebischer), Svanberg, Dijks (46' Kasius); Orsolini, Arnautovic. A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Mbaye, Viola, Sansone. All. Mihajlovic.

Arbitro: Piccinini della sez. di Forlì.

Reti: 13' Immobile (L), 53' Zaccagni (L).

Note: ammonizioni 20' Svanberg (B), 40' Luis Alberto (L), 45' Medel (B), 58' Leiva (L).

Lazio - Bologna 3-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Lazio - Bologna 3-0 giocata sabato 12 febbraio sono disponibili su Sky Sport