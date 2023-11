Immobile stende il Celtic, Lazio agli ottavi di Champions: gli highlights e i commenti

Questione di musica. Quella della Champions sembra davvero dare alla Lazio la spinta giusta e reperire le energie migliori per superare gli ostacoli. Lo ha detto sorridendo Ciro Immobile nel dopo partita contro il Celtic, ma è a tutti gli effetti la verità, visto che nella principale competizione europea, i biancocelesti hanno un ruolino di marcia invidiabile (5 partite, 10 punti) ed utile anche a mitigare i dolori di un campionato che ha dispensato diversi magoni. Ad essere benedetti, nel pomeriggio dell’Olimpico, sono ancora una volta i minuti finali: magari non i secondi precedenti al fischio finale come a Glasgow o come contro l’Atletico Madrid, ma comunque gli sgoccioli di una sfida decisa dalla doppietta del capitano. A cui è basta una mezz’oretta, dopo l’esclusione iniziale, per spezzare l’equilibrio del confronto e timbrare l’uno-due buono per stendere gli scozzesi.

«L’idea di tenersi Ciro per la parte finale dell’incontro è nata stamattina – dice il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri – in quanto volevamo alcuni cambi importanti in panchina. E’ necessario gestire forze e giocatori visti i tanti impegni ravvicinati: Immobile e Pedro erano in grado di offrirci delle garanzie nel caso in cui non fossimo riusciti a sbloccare il risultato. Certo, avessimo messo la stessa applicazione in campionato avremmo sicuramente qualche punto in più, ma intanto stasera va bene così: abbiamo avuto una bella cornice di pubblico, abbiamo fatto contenti i tifosi ed è una cosa a cui tenevamo, ed abbiamo offerto una prestazione che mi ha soddisfatto, per questo sono restato abbastanza calmo durante la partita. Ma le somme le tireremo con il Cagliari: sarà il confronto che ci darà la misura della nostra maturità».

Intanto, la buona notizia del successo contro il Celtic è accompagnata dal blitz dell’Atletico Madrid sul campo del Feyenoord. Il 3-1 del Colchoneros a Rotterdam permette infatti alla Lazio di vidimare il pass per gli ottavi di finale di Champions con una giornata di anticipo, cosa mai accaduta nella storia del club. Ora al “Wanda Metropolitano”, la squadra di Sarri si giocherò il primo posto nel girone contro i biancorossi nel match in programma per l’ultima giornata della Pool E.