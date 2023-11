Lazio-Feyenoord, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Sconfitta a Bologna nell’ultimo turno di campionato, la Lazio è attesa da un match spartiacque nel Gruppo E di Champions. I biancocelesti ospitano il Feyenoord primo in graduatoria, che due settimane fa a Rotterdam piegò la squadra di Sarri col punteggio di 3-1. Per mantenere elevate le possibilità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, la Lazio dovrà battere gli olandesi e ripetersi a fine mese ancora all’Olimpico contro il Celtic. Ed una vittoria “europea” contro i biancorossi darebbe anche entusiasmo in vista del derby di domenica, appuntamento da non fallire per non perdere ulteriore contatto con la zona alta della classifica. Il Feyenoord ha nel frattempo incassato la prima sconfitta in campionato – quattro giorni dopo il confronto con la Lazio – e resta sempre in lotta per la seconda posizione in Eredivisie alle spalle del caterpillar PSV Eindhoven (11 match e altrettante vittorie). Il bilancio nei cinque scontri diretti è favorevole agli olandesi, che hanno vinto tre volte ma hanno incassato la sconfitta nell’ultima partita disputata a Roma, in occasione della passata edizione dell’Europa League. Nella lista delle cose da...sistemare, in casa Lazio c’è invece la difesa, sempre perforata almeno una volta nelle ultime 22 partite giocate in Champions.

Lazio-Feyenoord, le scelte di Sarri

Per la sfida contro gli olandesi, il tecnico dei biancocelesti dovrà rinunciare a Marusic, che ha accusato un problema alla caviglia nel match contro il Bologna, ed a Casale che potrebbe rientrare per il derby. La difesa davanti a Provedel dovrebbe pertanto prevedere ancora Romagnoli e Patric al centro con Hysaj e Lazzari (favorito su Pellegrini) come esterni. Nel pacchetto di mischia possibile il ricorso al centrocampo...europeo, con Kamada e Vecino titolari più Luis Alberto, e la rinuncia – almeno in partenza – e Guendouzi e Rovella. Davanti, si va verso la conferma del tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni.

Lazio-Feyenoord, le scelte di Slot

Un dubbio per reparto nella squadra “orange”, legato anche ai recuperi dei giocatori che erano stati assenti nella sfida di andata. Nel reparto offensivo, che contempla anche Gimenez e Igor Paixao, c’è Ivanusec a candidarsi ad una maglia da titolare, con la concorrenza di Stengs il quale però potrebbe anche essere impiegato in posizione più arretrata, insidiando il posto a centrocampo dal 1’ ad uno tra Zerrouki, Timber ed il rientrante Wieffer (out nell’ultimo impegno di Eredivisie). In difesa, ci sarà nuovamente Trauner, regolarmente nell’elenco dei convocati, ma al centro della retroguardia potrebbero anche essere confermati Geertruida ed Hancko, con Nieuwkoop e Hartman esterni bassi. Tra i pali, sempre Bijlow.

Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman, Stengs, Wieffer, Timber, Ivanusec, Gimenez, Igor Paixao. All. Slot

Lazio-Feyenoord, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Feyenoord, in programma martedì 7 novembre alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.