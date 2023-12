Lazio-Inter, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Alla Lazio il compito di fermare la capolista Inter, che punta a sfruttare il match dell’Olimpico per allungare nei confronti della diretta inseguitrice Juventus fermata a Marassi dal Genoa. Quello in programma nella Capitale è un incrocio senza diritto di precedenza: davanti ai biancocelesti, imbattuti da tre mesi davanti ai proprio tifosi tra campionato e Champions e con l’impellente necessità di fare punti per risalire la china in graduatoria, si presenta la corazzata dell’ex Simone Inzaghi che in ventuno uscite stagionali non ha ancora mai perso in trasferta, ed ha incassato una sola sconfitta (a San Siro contro il Sassuolo lo scorso settembre). L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic): da allora tre affermazioni per i biancocelesti e un pareggio. Maurizio Sarri, in particolare, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei capitolini contro i nerazzurri, è imbattuto in casa nel massimo torneo contro la formazione milanese (cinque successi e due pareggi). Considerando tutte le competizioni, è il capitolo numero 183 della saga tra Lazio ed Inter, che nel bilancio degli scontri diretti conduce per 75 vittorie a 48.

Lazio-Inter, le scelte di Sarri

Il tecnico dei biancocelesti sta valutando con attenzione l’ipotesi di proporre al centro della difesa un Romagnoli che ha smaltito l’infortunio rientrando in gruppo, ma nel caso in cui non desse sufficienti garanzie di tenuta, saranno ancora Casale e Gila a partire dal 1’, con Lazzari e Marusic favoriti nel ruolo di esterni bassi. A centrocampo, si profila l’utilizzo di Rovella da play con Guendouzi e Luis Alberto ai fianchi, sebbene il “Mago” debba combattere con un’infiammazione all’inguine che lo affliggeva anche in tempi passati. Davanti, Immobile guiderà il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati, favoriti su Pedro.

Lazio-Inter, le scelte di Inzaghi

La tegola dell’infortunio a Cuadrado dovrebbe portare i nerazzurri a riproporre l’assetto difensivo visto contro l’Udinese, che prevede Bisseck braccetto di destra a completare la difesa davanti a Sommer che contemplerà anche Acerbi al centro e Bastoni sul centro sinistra al posto di Carlos Augusto. Darmian salirebbe così come esterno a centrocampo, con Dimarco sul binario opposto, mentre nel cuore della mediana troveranno posto Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Davanti riprenderà posto dal 1’ Lautaro Martinez, al fianco di Thuram.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Casale, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Lazio-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Inter, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.