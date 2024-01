Lazio-Lecce: formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

E’ una Lazio alla ricerca del pokerissimo di vittorie consecutive quella che ospiterà il Lecce all’Olimpico, ultimo impegno prima del viaggio che porterà i biancocelesti in Arabia per disputare la Supercoppa italiana. La formazione di Sarri ha regolato Empoli, Frosinone ed Udinese in campionato e battuto la Roma nel derby che ha regalato la qualificazione alla fase successiva di Coppa Italia: con la zona Champions distante tre punti, un altro bottino pieno rilancerebbe le quotazioni della Lazio galvanizzandola alla vigilia della Final Four saudita in quello che costituisce il primo obiettivo stagionale. Di fronte ci sono i salentini in crisi di risultati in trasferta, dove sono a secco di successi in campionato non festeggiando fuori casa dall’ultima gara dello scorso torneo, vinta a Monza. Nel conteggio degli scontri diretti i biancocelesti hanno all’attivo venti affermazioni contro le dodici dei pugliesi, ma nel bilancio degli incroci più recenti i giallorossi hanno vinto tre volte su quattro, l’ultima in occasione della sfida di andata – lo scorso agosto alla prima di campionato – finita 2-1 al “Via del Mare”.

Lazio-Lecce, le scelte di Sarri

I dubbi principali sono legati alle condizioni fisiche di due potenziali titolari: da capire se Provedel avrà completamente smaltito l’attacco influenzale che lo ha tenuto fuori nel derby, partendo così titolare o in caso contrario lasciando nuovamente il posto a Mandas. Inoltre, la lesione all’adduttore che ha costretto Castellanos a gettare la spugna nel derby di coppa priverà Sarri di un “9” di ruolo, visto che Immobile è al rientro dopo tre settimane e difficilmente verrà impiegato dal primo minuto. Pertanto, in avanti, pronta la soluzione con Felipe Anderson falso nueve più Zaccagni e Isaksen (favorito su Pedro) come esterni offensivi. A centrocampo si va verso la conferma di Rovella play, con Guendouzi e Luis Alberto che rientrato in gruppo potrebbe spingere Vecino in panchina. Difesa con Lazzari e Marusic sugli esterni (in vantaggio su Pellegrini ed Hysaj), e la coppia centrale formata da Romagnoli e Patric.

Lazio-Lecce, le scelte di D’Aversa

Giallorossi senza Touba, Rafia e Banda impegnati nella Coppa d’Africa e privi di Sansone fermato da un fastidio al polpaccio. Nella difesa davanti a Falcone, un acciaccato Pongracic dovrebbe stringere i denti e partire titolare al fianco di Baschirotto al centro della retroguardia, con Gendery e Gallo (favorito su Dorgu) come terzini. Chiavi del centrocampo affidate a Ramadani, con ai fianchi Gonzalez e Kaba, mentre al centro del tridente d’attacco dovrebbe posizionarsi Krstovic (in vantaggio su Piccoli) supportato sugli esterni da Strefezza e Oudin. Tra le opzioni alternative, l’utilizzo di Almqvist nel reparto offensivo con il relativo ballottaggio tra Gonzalez e Oudin (il quale arretrerebbe il suo raggio d’azione) per l’ultima maglia disponibile in mediana.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Kaba, Ramadani, Gonzalez, Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Lazio-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Lecce, in programma domenica 14 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 12.30, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.