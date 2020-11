Lazio-Zenit, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Match da non fallire per la Lazio. I biancocelesti, questa sera, ospiteranno allo stadio Olimpico lo Zenit San Pietroburgo nella quarta giornata del gruppo F di Champions League (fischio d'inizio alle 21). La formazione di Simone Inzaghi, seconda nel girone con i suoi cinque punti, andrà a caccia del successo per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale.

Lazio-Zenit, le scelte dei due allenatori

La Lazio dovrebbe scendere in campo con il collaudato 3-5-2, nel quale la coppia d'attacco sarà composta da Immobile e Correa. A centrocampo Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares, mentre in difesa, davanti a Reina, ci saranno Luiz Felipe, Acerbi e Radu. 4-3-3 invece per lo Zenit, che si affiderà al tridente formato da Kuzyaev, Dzyuba ed Erokhin per pungere la retroguardia celeste.

Lazio Zenit in tv e streaming

La partita Lazio-Zenit sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport e in chiaro da Mediaset su Canale 5. Il match sarà inoltre visibile in diretta streaming su Sky Go e Mediaset Play. Esiste infine la possibilità Now TV acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma.

Lazio-Zenit, le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: S. Inzaghi

Zenit (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin. All.: Semak