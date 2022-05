Milan, quanto vale oggi Leao

Una stagione da assoluto protagonista, quella vissuta da Rafael Leao. Il portoghese, con le sue undici reti ed i suoi sei assist, sta trascinando il Milan verso quello scudetto che manca dal lontano 2011, con i rossoneri ad un solo punto dalla conquista del titolo. E proprio l'ex Lilla, nel corso di questi mesi, si è caricato sulle spalle il peso dell'attacco della formazione di Stefano Pioli, sopperendo alle continue assenze di Ibrahimovic e agli alti e bassi di Giroud. Un rendimento lievitato, rispetto alle annate precedenti, con Leao che sembra aver raggiunto finalmente la definitiva consacrazione.

Leao, una valutazione da 100 milioni di euro

Arrivato al Milan dal Lilla nell'agosto 2019 per la cifra di 23 milioni di euro, Leao ha infatti fornito prove altalenanti durante le sue prime stagioni in rossonero, entrambe chiuse con sei reti all'attivo in campionato. Il portoghese, in questa stagione, ha invece raramente steccato, acquisendo sicurezza nei propri mezzi e crescendo esponenzialmente in termini di personalità. E non a caso il suo nome è finito sul taccuino di alcune big d'Europa, come ad esempio il Paris Saint-Germain, che nei mesi scorsi ha tentato un primo approccio con il Diavolo per imbastire una trattativa.

Il valore di mercato di Leao, tuttavia, è cresciuto vertiginosamente in questi mesi, andando a quadruplicarsi rispetto al suo approdo al Diavolo: oggi, infatti, l'attaccante è valutato non meno di 100 milioni di euro. Una cifra che, almeno per il momento, potrebbe tenere alla larga le sirene straniere e che, in caso di vittoria di scudetto, potrebbe crescere ulteriormente. Anche perché se il Milan dovesse conquistare il titolo, buona parte del merito, inutile negarlo, sarebbe proprio di Leao.