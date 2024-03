Lecce, D'Aversa appeso a un filo: i possibili sostituti

Il Lecce è pronto a cambiare allenatore, Roberto D'Aversa è appeso ad un filo non solo per la posizione in classifica e la lunga serie di risultati negativi. La testata rifilata a Henry nel post gara con il Verona è un gesto inaccettabile, per questo i salentini subito dopo l'accaduto hanno preso le distanze con una nota ufficiale. Ieri la prima riunione per capire cosa fare, oggi l'allenamento è stato spostato al pomeriggio, un indizio che allontana il tecnico della panchina della formazione giallorossa.

Lecce, esonero D'Aversa, i tre possibili sostituti

Il Lecce dovrebbe quindi passare in altri mani per cercare di raggiungere una salvezza che dopo la prima parte di campionato sembrava scontata e invece ora è un obiettivo non così facile da raggiungere. I salentini sono solo un punto sopra al Frosinone terzultimo e sembrano in caduta libera come dimostrano le quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare. Così Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino, poco propensi in passato al cambio in corsa, questa volta dovrebbero puntare sulla soluzione drastica.

In lizza per la panchina del Lecce ci sono al momento tre profili: Leonardo Semplici, Luca Gotti e anche Marco Giampaolo. La scelta andrà fatta già nelle prossime ore, la prossima giornata infatti c'è Salernitana-Lecce, match delicatissimo da non sbagliare per rialzare la testa e mettere un mattone importante nella costruzione della permanenza in Serie A.