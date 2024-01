Dove vedere Lecce-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni

Vincere per approfittare degli impegni in Supercoppa dell'Inter ed operare il sorpasso (almeno momentaneo) in testa alla classifica. Questo l'obiettivo della Juventus, che domenica 21 gennaio, alle 20.45, farà visita al Lecce nella gara valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i bianconeri andranno a caccia della loro quinta vittoria consecutiva, mentre i salentini cercheranno di portare a casa un risultato positivo per portarsi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, oggi distante solamente quattro lunghezze.

Lecce-Juventus, le scelte di Baroni

Baroni, per la gara contro la Juventus, si affiderà al 4-3-3, con Krstovic al centro dell'attacco. Ai lati del montenegrino, con Banda impegnato in Coppa d'Africa, ci sarà spazio per Oudin ed uno tra Strefezza e Almqvist (iniziale panchina per Sansone). In mezzo al campo Kaba, Ramadani e Gonzalez, mentre la linea difensiva sarà formata da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Tra i pali Falcone.

Lecce-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, ritrova Gatti e McKennie, che hanno scontato la squalifica. L'ex Frosinone completerà il reparto difensivo con Bremer e Danilo, mentre lo statunitense affiancherà Locatelli e Rabiot in mezzo al campo con Weah (favorito su Cambiaso) e Kostic sulle corsie esterne. In attacco certo del posto Vlahovic, reduce dalla doppietta rifilata al Sassuolo: al suo fianco uno tra Chiesa e Yildiz.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. Baroni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Lecce-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Juventus, in programma domenica 21 gennaio alle 20.45 allo stadio Via del Mare e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.