Hamilton e Serena Williams: insieme in...cordata per il Chelsea

Dalle indiscrezioni, alla conferma. Nel breve volgere di un giorno o poco più, arriva dalla viva voce di Lewis Hamilton la dichiarazione di interesse nei confronti del Chelsea, che potrebbe pertanto porre rimedio alla difficile situazione venutasi a creare con il repentino addio del patron Roman Abramovich. Potrebbe quindi essere un consorzio, che fa capo a Sir Martin Broughton – uomo d’affari britannico e vicepresidente dell’International Airlines Group, ovvero la società madre di British Airways, Iberia e Vueling – ad assumere il controllo del sodalzio londinese, con diversi investitori pronti a costituire una cordata e ad acquisire il club, che peraltro due mesi fa si è laureato Campione del Mondo e nella primavera 2021 ha alzato la Champions League. E nelle anticipazioni giornalistiche dei giorni scorsi, sono appunto circolati i nomi di Hamilton ma anche di Serena Williams, pluridecorata tennista (39 titoli dello Slam tra singolare, doppio e doppio misto), pronti a contribuire con una cifra che i rumors sostengano ammonti a circa dieci milioni di sterline, sposando la causa dei Blues.

“Le voci sul Chelsea sono vere – ha dichiarato Hamilton, che domenica sarà al via del Gran Premio di Imola di Formula 1 sulla sua Mercedes – e sono un fan del calcio sin da bambino, gioco da quando avevo 4 anni. Tifavo Arsenal, mentre mio zio Terry seguiva il Chelsea: è comunque una grande opportunità quella che si è presentata, visto che si parla di uno sport conosciuto e praticato ovunque a livello mondiale. E pertanto, da appassionato, quando Sir Martin Broughton mi ha contattato e mi ha spiegato la sua idea, l’ho trovata subito in linea coi miei valori e ho deciso di cogliere questa occasione”.

Il pilota britannico parla anche di Serena Williams, sua compagna di avventura nel progetto-Chelsea: “Ci siamo confrontati più volte, le ho detto che era mia intenzione partecipare e si è detta felice di aggregarsi”. Mentre tra le dichiarazioni circolate nell’ambito del Gp emiliano, non è mancato il commenti del suo rivale Max Verstappen, tra l’ironico ed il tranchant: “Pensavo tifasse Arsenal...se sei coinvolto nel Chelsea tifando Arsenal è una cosa piuttosto interessante. Io personalmente tifo Psv Eindhoven e non comprerei mai l’Ajax, ma se dovessi acquistare una squadra, mi piacerebbe essere l’unico proprietario e non possedere solo una piccola percentuale”.

Il Chelsea è attualmente terzo in Premier, sebbene ormai fuori dalla lotta per il primo posto, ed è stato eliminato dalla Champions League nei quarti di finale per mano del Real Madrid, ma oltre alla Coppa del Mondo per Club ha conquistato in questa stagione anche la Supercoppa Uefa, battendo lo scorso agosto a Belfast il Villareal ai rigori. Ed è inoltre in corsa per centrare il terzo trofeo del 2021/2022: il 14 maggio i Blues saranno infatti in campo a Wembley, opposti al Liverpool, nel match che mette in palio la FA Cup per succedere così nell'albo d’oro al Leicester.