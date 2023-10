Incubo per il calciatore Luis Diaz: i genitori rapiti in Colombia

Sono ore di apprensione per il calciatore del Liverpool Luis Diaz, una delle star della Premier e del calcio colombiano. I genitori dell'attaccante 26enne sono stati sequestrati da alcuni malviventi in Colombia: la donna, Cilenis Marulanda, è stata tratta in salvo nella città di Barrancas, come confermato dal presidente Gustavo Pedro, mentre il padre Luis Manuel Diaza risulta ancora disperso. La polizia prosegue senza sosta nelle ricerche dell'uomo, mentre l'interno Paese è sotto shock.

Secondo le ricostruzioni, la coppia era ad una stazione di servizio quando è stata avvicinata da uomini armati, che erano in sella a motociclette. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto quattro uomini in moto avvicinarsi ai genitori del giocatore per poi portarli via. La donna è stata salvata poche ore dopo il rapimento grazie a uno dei posti di blocco della polizia locale, ma del padre non si hanno ancora notizie.

Il Liverpool, intanto, si è limitato a far sapere di essere al corrente di una "situazione in corso che riguarda la famiglia di Luis Díaz in Colombia" e ad auspicare che "la questione si risolva il prima possibile e in sicurezza". "La nostra priorità - aggiunge il club - è il bene del calciatore".

