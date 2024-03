Manchester City-Manchester United, formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Il derby di Manchester compie 130 anni (il primo incrocio venne disputato in Second Division nel lontano 1894) e manda in scena il 192° confronto della storia tra City e United. Una stracittadina tra le più celebri al Mondo, la quale mette di fronte due club della stessa città che hanno avuto l’onore (condiviso con le milanesi) di laurearsi campioni d’Europa e del Mondo. Lo scenario presentato dal secondo confronto di campionato - il primo vinto 3-0 dai Citizens all'Old Trafford - di questa stagione 2023/2024 è però diverso dal consueto: la formazione di Guardiola è ancora in corsa per il triplete, con il suo secondo posto in classifica (ad un’incollatura dal Liverpool), l’ipoteca sui quarti di finale di Champions ed a metà mese un abbordabile quarto di FA Cup in casa contro il Newcastle. I Red Devils devono invece concentrarsi sulla rincorsa ad uno slot nelle competizioni europee del prossimo anno (visto il sesto posto a -3 dal Tottenham) e punteranno le loro fiches proprio sulla Coppa nazionale, per provare a mettere in bacheca un trofeo.

Dopo le tante difficoltà dei primi mesi, la squadra di Ten Hag è in convincente ripresa: nel 2024 una sola sconfitta in campionato (dove ha collezionato 13 punti in sei partite) e tre successi esterni in FA Cup. Lo United è chiamato a fermare la corsa di un City schiacciasassi, imbattuto dal 6 dicembre in tutte le competizioni - 0-1 in trasferta contro l’Aston Villa – e capace in tre mesi di conquistare due pareggi (in Premier contro Crystal Palace e Chelsea) e ben sedici vittorie, l’ultima delle quali con un tennistico 6-2 al Luton nella coppa nazionale in cui il cyborg scandinavo Haaland ha messo a segno una sensazionale cinquina.

Manchester City-Manchester United, le scelte di Guardiola

Il tecnico spagnola sarà privo, oltre che di Gvardiol, anche di Grealish alle prese con un infortunio all’inguine che lo terra fuori per qualche settimana. Resta comunque ampia la possibilità di scelta, che dovrebbe ricadere su una difesa a quattro a protezione di Ederson, che prevederà Walker e Aké esterni bassi con Rúben Dias e Akanji centrali, con Stones come alternativa. A centrocampo troverà spazio Rodri, il quale potrebbe essere affiancato da Bernardo Silva, scelta che comporterà la rinuncia a Kovacic e Nunes. In avanti, spazio ad Haaland, supportato sulla trequarti da Alvarez (centellinato in Champions ma sempre titolare in campionato) e sugli esterni da Foden ed uno tra Doku e Bobb, anche se resta percorribile l’opzione De Bruyne, rientrato ad inizio 2024 dopo un lungo infortunio e finora utilizzato part-time.

Manchester City-Manchester United, le scelte di Ten Hag

Orfani di Mount, Martial e Martinez, i “Red Devils” rischiano di fare a meno anche di Rasmus Højlund, fermato da un problema fisico. Il suo forfait lancerà Rashford come riferimento offensivo centrale, con alle spalle Bruno Fernandes e sugli esterni Antony (favorito su Forson) e Garnacho. Diga mediana che prevederà Casemiro e McTominay (meno probabile il ricorso al giovane promettentissimo Mainoo e ad Amrabat, visto anche all’opera da terzino sinistro), con Eriksen come valido piano B. Davanti ad Onana tra i pali, la difesa dovrebbe essere governata da Varane e Maguire, con Lindelöf spostato sul settore sinistro (nel ruolo c’è anche l’alternativa Shaw) mentre sul versante opposto agirà Dalot, in vantaggio su Wan Bissaka.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Akanji, Dias, Aké, Rodri, B. Silva, Foden, Alvarez, Doku, Haaland. All. Guardiola

Manchester United (4-2-3-1): Onana, D. Dalot, Varane, Maguire, Lindelof, McTominay, Casemiro, Antony, B. Fernandes, Garnacho, Rashford. All. Ten Hag

Manchester City-Manchester United, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Manchester United, in programma domenica 3 marzo allEthiad Stadium di Manchester a partire dalle 16.30, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.