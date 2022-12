Aperta la caccia al "parametro zero": l'esercito degli svincolati di lusso

Il 2022 è stato l’anno del Mondiale in Qatar, ma la rassegna iridata potrebbe diventare il prologo alla fase di mercato invernale più calda e ricca di colpi di scena degli ultimi anni. Non è tanto il dato numerico a far lievitare l’interesse verso le trattative che, peraltro, entreranno nel vivo in concomitanza con la ripresa dei campionati dopo la sosta per la Coppa del Mondo. E’ soprattutto la qualità della...carne al fuoco a solleticare le fantasie dei tifosi, e ad aumentare le fibrillazioni nei primi giorni del 2023: tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno ci saranno infatti alcuni delle stelle più brillanti nel firmamento calcistico, compresa la più luminosa, ovvero Lionel Messi fresco di titolo iridato con la maglia dell’Albiceleste. Gennaio, in questo senso, sarà decisivo: da una parte i club che per non perdere il giocatore a zero in estate rilanceranno per il rinnovo contrattuale, o in alternativa proveranno a battere la via della cessione invernale per monetizzare. Dall’altra le società che potranno trattare con l’atleta in scadenza e chiudere l’accordo valido dalla stagione successiva iscrivendo a bilancio solo il costo dell’ingaggio, senza corrispondere nulla al club del giocatore.

Non c’è solo Lionel Messi tra “color che son sospesi”, anche se per il campione argentino prende consistenza l’ipotesi di un’altra stagione sotto la Tour Eiffel. In scadenza di contratto ci sono infatti Karim Benzema – fresco Pallone d’Oro – Luka Modric e Toni Kroos, tre pezzi pregiati di un Real Madrid che potrebbe perdere a giugno anche Marco Asensio, Dani Ceballos, Mariano Diaz e l’esperto Nacho Fernandez. Nel reparto offensivo, con la rimozione dalla lista degli appetibili di Marcus Rashford (il Manchester United ha fatto valere l’opzione per allungare la durata dell’accordo di altri dodici mesi), figurano anche il brasiliano del Liverpool Roberto Firmino, il francese Marcus Thuram (messosi in luce ai Mondiali, lascerà il Monchengladbach) ed anche la stella della nazionale tedesca – fresco diciottenne – Youssoufa Moukoko, per cui il Borussia Dortmund sta ulteriormente rilanciando per strappare il prezioso autografo sul prolungamento del contratto. Senza scordare Memphis Depay del Barça, Angel Di Maria, attualmente alla Juventus e reduce da una Coppa del Mondo sontuosa, o l’ivoriano Wilfried Zaha alle prese con un braccio di ferro col Crystal Palace per un prolungamento – e relativo adeguamento – di un accordo in scadenza tra sei mesi.

In un’ipotetica formazione dei parametri zero, la porta sarebbe difesa da David De Gea, che ha festeggiato i dieci anni di permanenza al Manchester United ma il cui rinnovo è ancora in stand-by. Ed a centrocampo si avrebbe solo l’imbarazzo della scelta: oltre ai già citati Modric e Kroos, c’è tanta Francia con Thomas Lemar (Atletico Madrid), lo juventino Adrien Rabiot e N’Golo Kanté, pedina di un Chelsea che potrebbe perdere anche l'azzurro Jorginho. La Premier League offre altre, ghiotte, opportunità con il belga Youri Tielemans (che saluterà il Leicester, anche la Juventus sulle sue tracce oltre all’Arsenal) e Ilkay Gundogan, sebbene il centrocampista tedesco sia sempre più vicino al rinnovo col Manchester City. Occhi puntati anche sul talento della nazionale giapponese, Daichi Kamada, esploso nell’Eintracht Francoforte, con cui le operazioni di rinnovo sembrano essersi arenate.

Nel reparto difensivo, il Benfica sembra aver raggiunto un accordo con il neo campione del Mondo Nicolas Otamendi, ma potrebbe salutare Alejandro Grimaldo che ha parecchi estimatori anche nel campionato italiano. Tra cui l’Inter, che sta lavorando per non perdere a zero Milan Škriniar e Stefan de Vrij, come peraltro sta facendo la Roma con Chris Smalling. La lista dei centrali è particolarmente ricca, e contempla anche il francese Evan N’Dicka – altro gioiellino dell’Eintracht – nonché l’eterno Thiago Silva, classe 1984, in scadenza al Psg il prossimo giugno, mentre sembra ormai destinato al Bayern Monaco il pilastro del pacchetto arretrato del Lipsia, Konrad Laimer, per cui si prospetta un quadriennale in Baviera. Tanto traffico nell’autostrada del mercato anche sulle fasce: su piazza Hector Bellerin in partenza da Barcellona, Rapahel Guerreiro del Borussia Dortmund (che verrà con ogni probabilità avvicendato in giallonero da Ramy Bensebaini, in uscita dal Monchengladbach a fine campionato a costo zero) ma anche Alex Sandro della Juventus.