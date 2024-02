Il Milan può vincere l'Europa League? Cosa dicono i bookmakers

L'avventura in Champions, per il Milan, è terminata già nella fase a gironi. I rossoneri, infatti, non sono andati oltre il terzo posto nel gruppo F piazzandosi alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Un risultato che ha costretto la formazione di Stefano Pioli a retrocedere in Europa League, competizione nella quale Giroud e compagni affronteranno adesso i francesi del Rennes nei playoff (gara di andata in programma a San Siro il 15 febbraio, ritorno in Francia il 22).

Milan, le quote dei bookie sulla vittoria dell'Europa League

Il Milan, che in campionato viaggia al terzo posto a -8 dall'Inter capolista (che ha però giocato una gara in meno) e a -1 dalla Juventus, vuole arrivare fino in fondo all'Europa League, con la volontà di portare a casa il trofeo. Un obiettivo che, secondo i bookmakers, è alla portata del Diavolo: i rossoneri, nella graduatoria delle favorite alla vittoria finale, occupa infatti la terza posizione, alle spalle solamente di Liverpool e Bayer Leverkusen. Nello specifico, il successo degli uomini di Pioli, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Eurobet e Sisal) è quotato 7.50. Il trionfo dei Reds, che partono in pole position nei pronostici, è quotato tra 3 e 3.25, quello dei tedeschi tra 5.50 e 6.

Alle spalle del Milan, poi, troviamo Atalanta (quota tra 12 e 20), West Ham (quota tra 12 e 16), Brighton (quota tra 12 e 16), Roma (quota tra 15 e 17) e Benfica (quota tra 16 e 21). Più lontane, invece, tutte le altre, con gli azeri del Qarabag fanalini di coda nella griglia di partenza.