Milan-Inter di Champions verrà trasmessa in chiaro: dove vederla

Arrivano buone notizie per i tifosi di Milan e Inter, ma anche per tutti gli appassionati del grande calcio. La semifinale di Champions League che vede coinvolte le due milanesi verrà trasmessa in chiaro. Nella giornata di oggi, venerdì 28 aprile, Prime Video ha annunciato che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita valida per la Uefa Champions League, non soltanto sui canali Prime Video, ma anche in chiaro su Tv8.

Milan-Inter, dove vederla in tv e streaming

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21 di mercoledì 10 maggio, quando le due squadre di Milano andranno in scena a San Siro per il primo atto della doppia sfida che permetterà a un club italiano di approdare in finale. L'Uefa Champions League è compresa dell'abbonamento Prime Video, che permetterà ai propri clienti di vedere il match in diretta da smart tv o in streaming su cellulari, pc e tablet, sempre tramite l'app di Prime Video. Per la trasmissione in chiaro del match è invece stato scelto il canale Tv8 di Sky, che trasmetterà la semifinale in diretta a partire dalle ore 21.

Pre-partita e post-partita

Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci sarnno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Anche la telecronaca e il post partita di Prime Video saranno trasmessi anche in chiaro su TV8. La telecronaca di Milan-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella Var Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

Al termine del post-partita, ad animare l'highlights show dalle 23.30, in esclusiva su Prime Video, ci saranno Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Luca Toni. Nel programma, oltre alla sintesi dell’altra semifinale Real Madrid vs Manchester City, ulteriori approfondimenti, interviste e contenuti live sul derby di San Siro. Gli highlights della partita, compresa la semifinale del martedì sera, saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23.00 di mercoledì 10. Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche, momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.