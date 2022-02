Milan - Lazio 4-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Crollo Lazio a San Siro contro il Milan: Sarri perde per 4 a 0 e viene eliminato dalla Coppa Italia. Al Meazza non c’è storia, non c’è partita. I biancocelesti vengono dominati dalla squadra milanese che mette in costante affanno la difesa laziale. Se la retroguardia della Lazio fa acqua da tutte le parti, non fa meglio l’attacco il cui unico tiro in porta si registra nel finale con un mancino debole e sbilenco di Pedro. Un brutto passo indietro della squadra di Sarri dopo la bella vittoria contro la Fiorentina. E nel finale ko Immobile: forte trauma contusivo al piede, la sua presenza a Bologna sabato è fortemente a rischio.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria (32' st Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali (1' st Bennacer) Kessie; Messias (16' st Saelemaekers), Díaz, Leao (32' st Maldini); Giroud (16' st Rebic). A disp.: Mirante, Tatarusanu; Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Krunic. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3) - Reina; Hysaj (16' st Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (6' st Leiva), Basic (6' st Luis Alberto); F. Anderson (6' st Pedro), Immobile (23' st Moro), Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenovic, Radu; A. Anderson; Cabral, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 24' pt Leao (M), 41' pt Giroud (M), 46' pt Giroud (M), 34' st Kessie (M)

NOTE: Ammoniti: Tonali (M); Luiz Felipe (L). Recupero: 1' pt,0' st.

Milan - Lazio 4-0 dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Milan - Lazio 4-0 giocata mercoledì 9 febbraio sono disponibili su Sky Sport