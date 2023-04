Quanto incassa il Milan con la qualificazione alla semifinale di Champions League

Una serata magica, quella vissuta ieri dal Milan. I rossoneri, con l'1-1 del Maradona (alla rete di Giroud, che in precedenza aveva fallito un rigore, i partenopei, che a loro volta hanno sbagliato un penalty con Kvaratskhelia, hanno risposto soltanto in extremis con Osimhen), hanno staccato il pass per la semifinale di Champions League a scapito del Napoli in virtù della vittoria per 1-0 conquistata all'andata a San Siro. Un risultato che permette al Diavolo di tornare tra le prime quattro d'Europa sedici anni dopo l'ultima volta, quando la formazione allora allenata da Carlo Ancelotti si portò poi a casa il trofeo, e che garantisce al club un notevole tesoretto economico.

Le squadre che hanno partecipato alla Champions League, come illustra Calcio e Finanza, hanno già incassato il bonus di partecipazione di 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico (poco meno di 15 milioni per il Milan) e la prima parte del market pool (la seconda porterà in dote non meno di 5 milioni), basata sul piazzamento nell'ultimo campionato e che per il Milan, campione d'Italia in carica, ha portato 8 milioni. A ciò si sono poi aggiunti i bonus per i risultati ottenuti nella fase a gironi (per il Milan sono arrivate tre vittorie, un pareggio e due sconfitte) e per i vari passaggi del turno: la qualificazione agli ottavi garantiva 9,6 milioni, quella ai quarti 10,6 e quella alle semifinale 12,5.

Il Milan, entrando tra le prime quattro del torneo, incasserà quindi complessivamente circa 85 milioni di euro (cifra depurata dalla multa per le violazioni del Fair Play Finanziario). A ciò, inoltre, andrà ad aggiungersi un altro importante incasso derivato dalla disputa di un'ulteriore partita interna. Per la gara di San Siro dei quarti contro il Napoli, ad esempio, il club rossonero aveva incassato circa 8 milioni, per quella degli ottavi contro il Tottenham oltre i 9.