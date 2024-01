Esonerato Mourinho: non è più l'allenatore della Roma, chi arriva al suo posto

Terremoto in casa Roma. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Lazio e la sconfitta in campionato contro il Milan, il club giallorosso ha deciso di esonerare l'allenatore Josè Mourinho. Chi al suo posto? Il nome in cima alla lista è quello di Daniele De Rossi.

Roma, esonerato Josè Mourinho: l'annuncio

Una decisione comunque inaspettata, nonostante il periodo di crisi della squadra, annunciato dal club con un breve comunicato pubblicato su X (ex Twitter): "L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve".

Sul sito web della squadra giallorossa viene ricordato il percorso dell'allenatore portoghese alla guida della Roma: Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione.

Nella nota arrivano anche i saluti di Dan e Ryan Friedkin: "Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro". Il portoghese ha voluto salutare il club e i tifosi giallorossi con un semplice "arrivederci, Roma", corredato da una foto che lo ritrae insieme alla squadra dopo la vittoria della Conference League, il momento sicuramente più felice della sua esperienza nella Capitale.

La notizia fa il giro del mondo

L’esonero di Mourinho con il comunicato ufficiale della Roma ha fatto subito il giro di tutti i siti del mondo in pochi minuti. La decisione a sorpresa dei Friedkin apre le prime pagine dei principali siti dei quotidiani sportivi di tutta Europa, da ‘A Bola’ in Portogallo, "la Roma annuncia l'esonero di Mourinho", a gli spagnoli Marca "La Roma espelle Mourinho", o il Mundo Deportivo "La Roma esonera in maniera improvvisa Mourinho". Anche gli inglesi, dove Mou ha militato tanti anni, aprono sul suo addio alla Roma. Dal The Sun "Non resta Mou", all'Equipe in Francia "Mourinho e la Roma è finita".

I possibili sostituti

Chi prenderà il posto di Mourinho? Il nome in cima alla lista è quello di Daniele De Rossi, romano e romanista, attualmente alla guida della Spal. Una soluzione di "cuore", ma non solo, che potrebbe mettere d'accordo la tifoseria e le necessità del club: per lui sarebbe già pronto un contratto da "traghettatore" fino a giugno. Tra i favoriti dei bookmaker c'è anche Antonio Conte, già avvicinato dai giallorossi in passato e al momento libero da impegni: i più grande ostacolo per l'ex tecnico di Inter e Juve è sicuramente l'alto ingaggio. Conte alla Roma ritroverebbe Dybala e Lukaku, ma notoriamente è un allenatore a cui non piace prendere una squadra in corsa, ma preferisce costruirla da inizio stagione. Gli altri nomi sullo sfondo sono quelli di Thiago Motta, grande rivelazione con il suo Bologna, e il tecnico italiano del Nizza Francesco Farioli. Strade che appaiono in salita, visto che i rispettivi club non sembrano intenzionati a liberare i rispettivi tecnici, se non al termine della stagione in corso.