Muore il figlio di 4 anni: il dramma di Naldo, ex Udinese e Bologna

Un dramma ha colpito il calciatore brasiliano Naldo e la sua famiglia: il figlio di 4 anni è morto. La notizia è stata diffusa dall'Antalyaspor, club turco nel quale gioca oggi il difensore. Il piccolo Davi era ricoverato in terapia intensiva da oltre un mese dopo un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto. Il club turco ha voluto esprimete tutta la sua vicinanza all'ex calciatore di Bologna e Udinese dopo questa immane tragedia con un tweet.

Chi è Naldo: la carriera in Italia

Edinaldo Gomes Pereira, meglio noto come, Naldo ha giocato in Italia, vestendo la maglia di due club di Serie A. Il centrale di difesa ha giocato nel Bologna per sei mesi - dal gennaio al giugno 2013 -, mentre la stagione successiva è passato all'Udinese. Poi un lungo girovagare tra Getafe, Sporting Lisbona, Krasnodar, Espanyol, Antalyaspor e una breve parentesi in Arabia Saudita prima di far ritorno in Turchia.

