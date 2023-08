Napoli-Girona, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Torna in campo il nuovo Napoli di Rudi Garcia che questa volta schiererà tutto l'arsenale di fuoriclasse a disposizione. L'avversario di turno sarà il Girona, formazione spagnola, che rappresenta il quarto avversario degli azzurri in questo precampionato. I Campioni d'Italia infatti hanno già vinto la prima gara contro una selezione dilettantistica, poi hanno pareggiato 1-1 con la Spal e infine hanno travolto 4-0 i turchi dell'Hatayspor con Osimhen subito protagonista con una doppietta.

Il nigeriano è sempre più vicino al rinnovo e dimostra di essere concentrato solo sul Napoli, nonostante i continui corteggiamenti, compresi gli ultimi ricchissimi dall'Arabia Saudita. Garcia aspetta dal mercato almeno un paio di colpi, un difensore centrale che possa sostituire Kim e un centrocampista centrale, ma De Laurentiis non ha fretta e cerca i profili giusti per rinforzare una rosa già molto competitiva.

Pedine da trovare sul doppio binario estivo tra mercato e campo, la prossima gara darà nuovi risposte al mister azzurro, il Girona si presenta in buona forma con due vittorie di fila con Blackburn e Sheffiel United, prima aveva pareggiato con Andorra e vinto con il Gilot.

Napoli-Girona in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Girona, proprio come le prossime due dei campani, sarà trasmessa da Sky ma solo in pay per view. Sarà infatti guardare la gara solamente dopo averla acquistata a 9,99 euro attraverso il servizio primafila di Sky. Le immagini saranno poi trasmesse sul canale 251, senza possibilità di accedere allo streaming. A Castel Di Sangro, sede della partita sono previste oltre sette mila persone sugli spalti.