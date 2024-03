Napoli-Juventus, il pronostico: chi vincerà la sfida del Maradona?

Da una parte la voglia di risalire la china dopo un periodo quanto mai buio, dall'altra la volontà di consolidare il secondo posto in classifica. Questo ciò che sarà Napoli-Juventus, gara in programma domenica 3 marzo alle 20.45 allo Stadio Maradona. I partenopei, campioni d'Italia in carica, stanno vivendo una stagione tribolata ed occupano al momento soltanto l'ottavo posto della classifica a pari merito con la Lazio, mentre i bianconeri, che sembrano aver ormai definitivamente abbandonato ogni sogno scudetto (l'Inter capolista è distante dodici punti), navigano saldamente in zona Champions.

Napoli-Juventus, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, nel recupero della 21esima giornata dello scorso mercoledì, ha espugnato in rimonta con un rotondo 1-6 il campo del Sassuolo. Una vittoria che ha riportato almeno momentaneamente il sorriso, con gli azzurri tornati a riassaporare i tre punti dopo tre gare di campionato in cui avevano raccolto appena due punti. In mezzo, per la formazione adesso allenata da Calzona, subentrato al posto dell'esonerato Mazzarri, il pareggio per 1-1 contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Napoli-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

Un periodo non semplice, quello che sta attraversando la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri, nell'ultimo turno, ha conquistato in extremis il successo contro il Frosinone ritrovando la vittoria dopo quattro gare in cui aveva raccolto appena due punti. Una brusca frenata che ha fatto precipitare i bianconeri a -12 dalla vetta della classifica.

Napoli-Juventus, il pronostico

Una sfida, quella tra Napoli e Juventus, potenzialmente aperta ad ogni risultato. La netta vittoria del Mapei Stadium contro il Sassuolo, tuttavia, potrebbe aver riportato un po' di entusiasmo nelle file azzurre, con gli uomini di Calzona che proveranno a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria di prestigio. Per questo motivo, considerato anche il momento di forma non certo ottimale dei bianconeri, non ci stupirebbe un'affermazione dei partenopei, anche se il risultato più probabile rimane forse il pareggio.