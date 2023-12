Napoli-Monza, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli cerca la riscossa in casa contro il Monza nella sfida di venerdì alle 18,30 al Maradona contro il Monza. Mazzarri è uscito dalla zona Champions League dopo la serie negativa, l'obiettivo minimo stagionale sta sfuggendo di mano e da ora in poi è vietato sbagliare per i Campioni d'Italia. Palladino non sta molto meglio con le ultime due sconfitte di fila che sembrano aver condannato i brianzoli ad un campionato di metà classifica.

Napoli-Monza, le scelte di Mazzarri

I partenopei arrivano alla sfida incerottati, non ci saranno gli infortunati Natan e Olivera, oltre agli squalificati Osimhen e Politano. In dubbio anche Lobotka che però dovrebbe farcela, in caso contrario spazio a Cajuste dal primo minuto. Scelto anche l'attacco in cui Kvartskhelia è l'unico superstite dei titolarissimi, insieme a lui per cercare di rilanciare il Napoli ci saranno Raspadori e Lindstrom, in vantaggio su Simeone.

Napoli-Monza, le scelte di Palladino

Problemi di formazione anche per Palladino che in difesa perde per squalifica Pablo Marì, al suo posto Caldirola. In mediana Ciurria in vantaggio sulla concorrenza a destra, in attacco Dani Mota e Colpani dovrebbero aver vinto la corsa per una maglia da titolare con Carboni. Il centravanti sarà ancora una volta Colombo.

Napoli-Monza, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio, Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos: Mota, Colpani; Colombo

Napoli-Monza, diretta tv e streaming

La sfida del Maradona del 29 dicembre alle 18,30 sarà trasmessa in diretta solo da DAZN in streaming sulla App e sul sito ufficiale dell'emittente. Per gli abbonati Sky sarà attiva anche la diretta tv sul canale 214. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo con Stefan Schwoch.