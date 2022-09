Italia, Mancini studia la rivoluzione: cambio di modulo in Nations League?

La ferita per la mancata qualificazione ai Mondiali, che ci ha fatto tornare sulla Terra dopo l'inatteso trionfo europeo, è ancora aperta, ma ormai non è più tempo di guardarsi indietro. L'Italia di Roberto Mancini, che dopo aver mancato il pass per il Qatar ha mostrato tutti i suoi limiti anche negli impegni successivi (pesantissime le sconfitte per 3-0 e 5-2 contro Argentina e Germania), è chiamata adesso a porre le basi per un nuovo progetto a lungo termine, che permetta alla nostra Nazionale di riconquistarsi un posto nel calcio che conta. E per farlo, il commissario tecnico, vista anche la penuria di uomini a disposizione, sta lavorando ad un nuovo modulo da sperimentare già nei prossimi impegni di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

Italia, Mancini lavora al 3-5-2

Mancini, fin qui, è rimasto sempre fedele al suo 4-3-3, sistema di gioco con il quale gli azzurri hanno conquistato il titolo di campioni d'Europa nell'estate 2021, ma adesso, viste anche le numerose assenze, tra cui quella, pesantissima, di Federico Chiesa, il ct è pronto a cambiare. Al vaglio c'è l'ipotesi 3-5-2, modulo che garantisce maggior copertura in fase di non possesso. Del ritorno alla difesa a tre potrebbe giovare particolarmente Bonucci, che tornerebbe nel suo ruolo preferito di regista difensivo. Ai suoi lati Toloi e Bastoni, che proprio con questo modulo giocano nei rispettivi club (Atalanta e Inter). A centrocampo, poi, spazio per Barella, Jorginho e, in attesa del rientro di Tonali, Pobega (out Verratti), con in attacco la coppia formata da Immobile e Raspadori. Poche, là davanti, le alternative, la più intrigante delle quali è rappresentata da Scamacca, approdato in estate in Premier League al West Ham.