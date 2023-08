La probabile formazione della Nazionale di Spalletti

I giorni più lunghi della Nazionale di calcio sono terminati, l'addio a sorpresa di Roberto Mancini ha spiazzato tutti e la Federazione ha dovuto correre ai ripari, scegliendo in fretta il sostituto perché tra due settimane si torna in campo e in ballo c'è la qualificazione ai prossimi Europei, da non fallire dopo la seconda esclusione di fila dai Mondiali. Gravina ha scelto Spalletti che, risolto il problema clausola con il Napoli, è pronto a prendere in mano le redini dell'Italia, sarà infatti il tecnico campione dell'ultima Serie A, il nuovo CT.

La Nazionale di Spalletti: due moduli possibili

Disegnare sulla carta la formazione della nuova Italia non sembra essere molto difficile. Il tecnico toscano ha sempre variato, tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, da uno all'altro cambia poco, solo qualche piccolo aggiustamento per rendere la squadra più quadrata o più fantasiosa. Nel Napoli per esempio l'anno scorso è partito con la prima soluzione per poi virare sulla seconda portando a casa lo Scudetto lasciando ai rivali nemmeno le briciole.

La Nazionale di Spalletti avrà come colonne fondamentali la difesa a quattro e due ali che devono creare la superiorità numerica, poi il tecnico proverà a risolvere il problema del centravanti e la sensazione è che se non ci riuscirà lui sarà impresa impossibile per tutti visto che sotto la sua ala hanno spiccato il volo bomber del calibro di Icardi e Osimhen.

La probabile formazione dell'Italia di Spalletti

Probabilmente la sua prima Nazionale scenderà in campo con il 4-2-3-1 in cui in difesa sono pochi i dubbi, davanti a Donnarumma ci sarà il capitano del Napoli scudettato Di Lorenzo, i centrali saranno Scalvini e Bastoni, mentre a sinistra agirà Di Marco dell'Inter. In mediana a prendere in mano le redini del gioco sarà Tonali accompagnato da Barella, i due avranno il compito di sostenere un tridente tutto fantasia con Politano, Raspadori e Chiesa favoriti sul resto della concorrenza. Come detto il nodo da sciogliere è il centravanti, possibile che Retegui possa continuare ad essere titolare, poi il concorrente più accreditato sarà Scamacca che ha scelto l'Atalanta per rilanciarsi. La variabile che potrebbe portare al 4-3-3 sarebbe l'inserimento di Locatelli in mediana, a perdere il posto sarebbe Politano.