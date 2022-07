Paulo Dybala alla Roma: "Joya" Capitale

La Joya ha scelto Mourinho e la Roma. Paulo Dybala, rimasto senza contratto dal 30 giugno alla scadenza dell'accordo che lo legava alla Juventus, ha detto sì a Friedkin.

L'offerta giallorossa è stata accettata da Dybala nella notte: secondo le indiscrezioni, un triennale da 6 milioni totali suddivisi tra parte fissa (che non supererebbe i 4 milioni) e bonus vari legati alle prestazioni. Dal punto di vista economico per il nativo di Laguna Larga un evidente passo indietro, se si pensa che fino alla primavera sembrava certo il rinnovo con la Juventus per una cifra intorno ai 7-8 milioni a stagione. Ma le cose nel calcio cambiano in fretta, e l'argentino, corteggiato a lungo dall'Inter, non aveva più voglia di restare a guardare. E cercava una sfida nuova, una situazione ambientale, tecnica e tattica dove essere protagonista assoluto. La coppia d'attacco con Abraham promette bene.

Si era parlato di un interessamento del Napoli, ma non c'è stata nessuna offerta concreta degli azzurri. Il giocatore potrebbe scegliere la maglia numero 10 "concessa" da Totti. Decisivo il colloquio della scorsa settimana tra Dybala e il tecnico di Setubal: l'attaccante sarà uno dei punti fermi della Roma che va all'assalto dell'Europa League e che punta alla qualificazione in Champions League.