Juventus, ansia Pogba: slitta ancora il rientro

Avrebbe dovuto essere l'acquisto per far compiere un salto di qualità al centrocampo bianconero, ma di lui, al momento, si sono perse completamente le tracce. Sì, perché Paul Pobga, prelevato in estate dalla Juventus a parametro zero dal Manchester United, il campo, fin qui, non lo ha ancora visto. Un problema al ginocchio, infatti, lo ha messo ko ancor prima del via ufficiale della stagione, costringendolo a saltare anche i Mondiali con la sua Francia. Il centrocampista era atteso in campo per inizio gennaio, alla ripartenza della serie A dopo la sosta per la coppa del mondo, ma il suo rientro rischia di slittare, ancora una volta.

Il francese, in questi giorni, è tornato alla Continassa, ma sta continuando a lavorare da solo, sottoponendosi ancora alle terapie al ginocchio. Un quadro allarmante, che a questo punto annulla quasi completamente le speranze di vederlo a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara del 4 gennaio contro la Cremonese. Pogba, da quando tornerà a correre senza avvertire fastidi al ginocchio infortunato, avrà infatti bisogno di almeno un'altra decina di giorni prima di tornare ad allenarsi in pianta stabile con il resto della squadra e potrebbe quindi rivedersi soltanto a fine gennaio.

Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato della Juventus. La Vecchia Signora, con il rientro di Pogba, avrebbe infatti potuto prendere in considerazione un movimento in uscita a centrocampo (McKennie o Rabiot, per il quale esistono pochissime possibilità di rinnovo), mentre stando così le cose, verosimilmente, ogni partenza verrà bloccata.