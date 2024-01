Juventus, quando rientra Rabiot

Difendere il primato. Questo l'obiettivo della Juventus, attesa, sabato prossimo, dalla partita interna contro l'Empoli. I bianconeri, con la vittoria per 0-3 dello scorso weekend di Lecce, si sono infatti portati in testa alla classifica approfittando degli impegni in Supercoppa dell'Inter. E all'orizzonte c'è proprio il big match contro i nerazzurri, in calendario domenica 4 febbraio a San Siro: una sfida alla quale gli uomini di Massimiliano Allegri vorranno presentarsi con il "muso" avanti.

Per farlo, la Juventus avrà bisogno di conquistare l'intera posta in palio contro l'Empoli, avversario rivitalizzato dall'arrivo in panchina di Davide Nicola. Gli azzurri, nell'ultima giornata, hanno infatti travolto con un secco 3-0 il Monza grazie alla tripletta di Zurkowski e si presenteranno quindi allo Stadium con un umore ben diverso da quello delle passate settimane. Una gara, di conseguenza, non priva di insidie e per la quale Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot: il francese non ha infatti ancora smaltito l'affaticamento al polpaccio che lo ha costretto ai box a Lecce e sarà costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca. Il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire entro la fine del mese di gennaio, con il giocatore che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la super sfida contro l'Inter.

Con Rabiot out, le soluzioni a disposizione di Allegri sono principalmente due: l'inserimento di Miretti o l'adattamento di Cambiaso da mezzala con Weah sulla corsia destra. Un nodo che il tecnico, alle prese anche con il dubbio legato alle condizioni di Chiesa (che si sta ancora allenando a parte), scioglierà solamente nelle prossime ore.