Real Madrid-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match questa sera allo stadio Alfredo Di Stefano, dove i padroni di casa del Real Madrid ospiteranno l'Inter di Antonio Conte nella terza giornata del girone B di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Una sfida che potrebbe essere decisiva per entrambe le formazioni: i blancos nelle prime due gare hanno conquistato solamente un punto, mentre i nerazzurri sono fermi a due. Un match che ha quindi quasi il sapore di un dentro o fuori.

Real Madrid-Inter, le scelte dei due allenatori

Zinedine Zidane si affiderà al 4-3-3 per il suo Real, con Courtois tra i pali, Vazquez, Varane, Sergio Ramos e Mendy in difesa, Valverde, Casemiro e Kross in mezzo al campo e Asensio, Benzema ed Hazard in attacco. L'Inter dovrebbe rispondere con un 3-5-2, con il tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Perisic. A centrocampo spazio sulle corsie esterne per Hakimi e Young, mentre nella zona centrale dovrebbero esserci Vidal, Barella e uno tra Brozovic e Gagliardini. In difesa, davanti ad Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, con Skriniar in panchina.

Real Madrid-Inter in tv e streaming

La partita Real Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset su Canale 5 e da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Mediaset Play e, per gli abbonati Sky, su Sky Go. In entrambi i casi la gara potrà essere vista anche attraverso dispositivi mobili dopo aver scaricato le rispettive app. Esiste infine la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All.: Zidane

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Perisic, Lautaro. All.: Conte