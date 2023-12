Il colpo del Real infiamma il mercato: o Mbappé o Haaland (o addirittura tutti e due?)

Tema: “Il colpo di mercato 2024”. Svolgimento: “O Mbappé o Haaland al Real Madrid”. Senza fronzoli né fraintendimenti, lo scenario che si prospetta alle porte del mercato invernale è ben definito: la Casa Blanca è pronta a far deflagrare il botto necessario per ridare spinta ed entusiasmo all’ambiente, ed anche per assicurarsi una delle stelle più luminose del firmamento del calcio mondiale. E le strade, ben diverse tra loro, sono solo due: o l’asso del Paris Saint Germain, il cui contratto con il club transalpino è in scadenza a giugno 2024, o il cyborg scandinavo attualmente alla corte di Guardiola a Manchester. Un’operazione multimilionaria, ma che potrebbe prendere forma – soprattutto nel caso dell’attaccante francese – fra poco meno di un mese, quando Mbappé avrà semaforo verde per trattare e firmare precontratti con un’altra società, sei mesi prima del termine dell’accordo che lo lega al PSG.

L’operazione Mbappé

Quello al capitano della nazionale francese (da inizio 2023 gli è stata infatti affidata la fascia) è un corteggiamento che, stando alle indiscrezioni del quotidiano iberico AS, affonda le sue radici addirittura ad inizio 2022, quando erano state gettate le basi per il suo approdo nella Liga. Qualcosa, però, non andò per il verso giusto, nonostante il giocatore fosse convinto ad indossare la casacca dei Galacticos. A spianare la strada alla trattativa ci sono poi state le offerte respinte al mittente per il rinnovo del contratto col Paris Saint Germain (è stata inoltrata, secondo l’Equipe, anche una lettera alla dirigenza nella quale è stata declinata la proposta di esercitare la clausola di allungamento del contratto fino al 2025), e quelle per un suo clamoroso approdo nella Saudi League, che lo avrebbero fatto diventare il giocatore di calcio più pagato al Mondo, ma anche la scarsa propensione ad accettare le lusinghe della Premier League, come ribadito recentemente da Sky Sports UK.

Per non incorrere in incidenti diplomatici ed al tempo stesso non dare luogo a misunderstanding, il Real ha quindi messo le carte in tavola: nessun abboccamento fino al 1° gennaio, poi la proposta da far pervenire all’entourage dell’atleta. Che, stando ai rumors, ha una validità limitata, ovvero il 15 gennaio, data oltre la quale il club iberico dirotterà le proprie attenzioni altrove. Tuttavia, dalle parti del Bernabeu la tavola sembra già imbandita per accogliere Kylian, a cui sarebbe stata anche riservata la maglia numero 10. A meno di clamorosi colpi di scena, quindi, o la stella della nazionale francese ripianerà le divergenze con il PSG trovando una quadra per proseguire la sua avventura sotto la Tour Eiffel, o avrà un paio di settimane per limare i termini dell’accordo (che prevederanno base fissa di ingaggio ma anche eventuali benefits come bonus alla firma, commissioni e premi per obiettivo) e sottoscrivere un documento che sancirà il suo passaggio al Real.

Il piano B: Erling Haaland

Qualora, come accaduto poco meno di due anni fa, l’operazione Mbappé dovesse naufragare, la società madrilena avrebbe già in mente di sferrare l’attacco per il ventitreenne centravanti del Manchester City. Anche in questo caso, la trattativa sarebbe un “reprise” di quella che il Real avrebbe avuto modo in intavolare nel lontano 2019, quando Haaland aveva già scalato le classifiche di gradimento segnando a raffica in Champions League con la maglia del Salisburgo. Ma la già sontuosa campagna di rafforzamento estiva di quell’anno (quasi 350 milioni spesi per assicurarsi Hazard, Jovic, Eder Militao, Mendy, Rodrygo e Reinier) non diede modo di affondare il colpo per il diciannovenne bomber norvegese, che dopo Natale si trasferì al Dortmund il quale pagò la clausola di rescissione al sodalizio austriaco per portarlo subito in Bundesliga.

Ed è proprio la questione clausola a tenere banco nelle ultime settimane. Sembrerebbe infatti – condizionale quanto mai d’obbligo – che sul contratto sottoscritto dall’attaccante con il Manchester City sia presente un cifra da versare, pari a circa 200 milioni di euro, che consentirebbe ad Haaland di liberarsi dal vincolo con la società britannica (scadenza giugno 2027) ed accasarsi altrove. Da qui, la possibile idea del Real di dare l’assalto al giocatore per ovviare all’eventuale semaforo rosso nell’operazione Mbappé. E di porre pertanto comunque la sua robusta candidatura al titolo di squadra dominatrice del prossimo mercato.