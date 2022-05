Cagliari, sarà rivoluzione dopo la retrocessione: la lista dei partenti

Una retrocessione clamorosa, arrivata al termine di una stagione disastrosa. Il Cagliari, con il pareggio per 0-0 nella serata di ieri sul campo del Venezia, sprofonda in Serie B. I sardi, nell'ultima giornata del torneo, non sono riusciti a superare un avversario già retrocesso, non approfittando del rocambolesco ko della Salernitana contro l'Udinese, con i granata così salvi malgrado la sconfitta per 0-4 dell'Arechi. Un epilogo che è la logica conseguenza di un'annata da incubo, in cui solo la striscia positiva infilata all'inizio del girone di ritorno aveva fatto sperare i tifosi rossoblù nella salvezza.

Cagliari, tutti i giocatori in uscita

La retrocessione in Serie B, adesso, darà il via ad una vera e propria rivoluzione in casa Cagliari. Numerosi, infatti, i giocatori destinati a cambiare maglia, a partire da Kevin Strootman, Dalbert e Matteo Lovato, i quali faranno rispettivamente rientro a Olympique Marsiglia, Inter e Atalanta al termine del prestito. Verso l'addio anche Nandez, che sembrava sul piede di partenza già durante l'ultima sessione invernale di mercato, e Keità, che ha ampiamente deluso le aspettative realizzando solamente tre reti durante il torneo.

Sarà poi difficile trattenere anche Joao Pedro, a Cagliari dal 2014 e reduce da tre stagioni chiuse tutte in doppia cifra, e Raoul Bellanova, in prestito dal Bordeaux ma che dovrebbe essere riscattato dai sardi. Il giovane esterno classe 2000 è finito nel mirino di diversi club di Serie A e, con la retrocessione in B, sembra difficile vederlo ancora con la maglia rossoblù anche nel corso della prossima stagione.