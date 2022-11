Roma-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Scottata dal derby e fermata sul pari dal Sassuolo, la Roma prova a chiudere in bellezza la prima frazione del campionato, dimenticando anche l’appendice avuta dal match del Mapei in cui José Mourinho ha puntato senza troppi giri di parole l’indice sul rendimento di un giocatore, invitandolo a trovarsi un’altra squadra (e gli indizi porterebbero all’olandese Karsdorp). Intanto, però, all’Olimpico arriva il Torino un po’ ingolfato in trasferta (tre punti negli ultimi cinque match esterni, frutto dell’affermazione di Udine) ed i giallorossi, dopo due stop casalinghi consecutivi – prima della sfida con la Lazio era arrivato lo 0-1 col Napoli – sono chiamati a rimettersi in carreggiata anche per non perdere ulteriore terreno con il gruppo delle prime quattro, che sta marciando ad un passo più sostenuto. Infatti, nelle ultime cinque gare, Lazio e Milan hanno messo in cassaforte dieci punti contro i sette della Roma, mentre Napoli e Juventus hanno centrato tutte vittorie. Tradizione favorevole contro i piemontesi per i capitolini, che hanno registrato 15 affermazioni nelle ultime 17 sfide interne di Serie A, in cui non ci sono stati pareggi. E l’’ultimo segno X, allo Stadio Olimpico, risale addirittura a marzo ‘95, con Carlo Mazzone e Nedo Sonetti sulle due panchine.

Roma-Torino, le scelte di Mourinho

Restano nella lista degli indisponibili sia Pellegrini che Spinazzola, ma nella fila giallorosse potrebbe rivedersi Paulo Dybala, fresco di convocazione con l’Argentina per i Mondiali del Qatar. Difficile ipotizzare un suo impiego dal 1’, possibile invece uno spezzone di partita, magari al posto di Zaniolo o Volpato, probabili titolari sulla tre quarti a supporto di Abraham (sebbene resti forte la candidatura dell'ex di turno Belotti). A centrocampo, uno tra Matic e Camara affiancherà Cristante, mentre sulla fascia destra appare scontata la rinuncia a Karsdorp dopo le polemiche post Sassuolo: al suo posto giocherà Celik, mentre sul versante opposto Zalewski è favorito su El Shaarawy. Nessuna novità, salvo impresti, nel pacchetto arretrato che comprenderà Rui Patricio in porta protetto da Mancini, Smalling e Ibanez.

Roma-Torino, le scelte di Juric

L’allenatore croato deve fare a meno di Lukic, Schuurs e quasi sicuramente di Aina, fermato da una distrazione al bicipite femorale sinistro. I granata si dovrebbero pertanto schierare con Milinkovic-Savic tra i pali, schermato da una retroguardia che prevede Buongiorno centrale, Rodriguez braccetto a sinistra e sulla destra Djidji (favorito su Zima). Sui binari laterali in tre per due maglie, con Lazaro – spendibile in ambedue le fasce – leggermente favorito su Vojvoda e Singo i quali si giocherebbero l’altro slot da titolare, mentre nel cuore della mediana appaiono sicuri Ricci e Linetty. Tra le linee si dovrebbero accomodare Miranchuk e Vlasic, inseguiti però da un Radonijc che reclama spazio. Come vertice offensivo, si ricandida Pellegri dopo lo stop dell’ultima giornata, con Sanabria come alternativa dal primo minuto o in staffetta a gara in corso.

Roma-Torino, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Zalewski, Zaniolo, Volpato, Abraham. All. Mourinho

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda, Miranchuk, Vlasic, Pellegri. All. Juric

Roma-Torino, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Roma-Torino sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.