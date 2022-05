Salernitana e Cagliari, volata salvezza: tutte le possibili combinazioni

Sono Salernitana e Cagliari le ultime due formazioni ancora impegnate nella lotta per non retrocedere a soli novanta minuti dal termine del torneo. Granata e rossoblù, rispettivamente quartultimi a quota 31 e terzultimi a 29, saranno chiamati ad evitare l'ultimo posto che vale un biglietto di sola andata per la Serie B, dove, con una giornata di anticipo, sono già sprofondate Venezia e Genoa. Aritmeticamente salve, invece, Spezia e Sampdoria. Un finale di stagione incandescente quindi per campani e sardi, chiamati a giocarsi tutte le proprie carte nell'ultimo turno del torneo.

Volata salvezza, le possibili combinazioni

La Salernitana, reduce da una striscia di ben sette risultati utili consecutivi, affronterà nell'ultima giornata di fronte al proprio pubblico l'Udinese, mentre il Cagliari, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro uscite, farà visita al già retrocesso Venezia. Gli uomini di Nicola sarebbero certi della salvezza in caso di vittoria, ma potrebbe bastare anche un pari o addirittura la sconfitta se i rossoblù non dovesse espugnare il Penzo. In caso di arrivo a pari punti a 32, invece, sarebbero i sardi a spuntarla: gli scontri diretti tra le due formazioni sono infatti in perfetto equilibrio (1-1 sia all'andata che al ritorno), ma gli uomini di Agostini possono contare su una miglior differenza reti generale (-34 contro il -41 della squadra di Nicola). Il Cagliari potrebbe poi ovviamente salvarsi in caso di vittoria e contemporaneo ko della Salernitana con l'Udinese: in questo caso i rossoblù chiuderebbero a 32 punti contro i 31 dei granata.