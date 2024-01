Sampdoria - Parma: ultime, formazioni e dove vederla in diretta tv e in streaming

La 21a giornata di serie B si apre domani sera, venerdì 19 gennaio, alle ore 20,30 con l'anticipo tra Sampdoria e Parma che profuma di storia, tradizione e serie A. Almeno per gli emiliani è così, visto che da mesi occupano il primo posto e vedono la promozione avvicinarsi settimana dopo settimana. Diverso il cammino della Samp, che arriva dalla sconfitta per 5-3 con il Venezia e non è mai decollata finora con Pirlo. Il tecnico alle prese con numerose assenze e il valzer del mercato che destabilizza alcuni protagonisti della sua rosa.

Centrocampo da inventare per Pirlo: squalificato Benedetti, out Vieira (infortunato) e Kasami (terza giornata di squalifica, ma è anche acciaccato). Tocca a Ricci favorito su Girelli e Panada. Yepes e probabilmente Giordano completano il reparto. In attacco out Esposito, Borini e Pedrola, il jolly Depaoli e Verre supporteranno De Luca.

Il Parma, che vola e guarda dall'alto le inseguitrici Venezia e Como, vuole fare un sol boccone della Samp attuale, anche per non concedere spazio alle velleità di rimonta dei rivali. Pecchia ha ampia scelta in una rosa che fin qui ha dimostrato di dominare la stagione. Il meglio dalla trequarti in su: il talento di Bernabé con Man e uno tra Mihaila e Benedyczak. La punta centrale quasi certamente Charpentier, in vantaggio su Colak e Bonny. "Al di là del momento, riconosco una squadra con tanti giocatori, soprattutto dal centrocampo in avanti, che hanno qualità, con il guizzo. Sanno giocare in velocità, anche con De Luca. Chiaro hanno tante assenze ma al di là di questo vedo una squadra con un'idea precisa, che vuole giocare ed essere protagonista", ha detto Pecchia parlando della Samp.

Sampdoria - Parma: probabili formazioni

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Yepes, Ricci, Giordano; Verre, Depaoli; De Luca.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Circati, Osorio, Del Prato; Estevez, Sohm; Bernabé, Man, Benedyczack; Bonny.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Sampdoria - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Sampdoria - Parma, gara di serie B, si gioca domani alle ore 20,30 a Marassi e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.