Serie B, calciomercato: il figlio di un campione del mondo nel mirino della Samp

Mancano due settimane alla chiusura del mercato e in B la corsa ai rinforzi si scalda. Con volti noti della categoria e operazioni dal sapore romantico, come quella che sta cercando di concretizzare la Samp. A Genova si lavora per l'acquisto di Mattheus Oliveira, 29enne del Farense, squadra della Serie A portoghese. Trequartista con doppio passaporto brasiliano e portoghese potrebbe rappresentare una valida alternativa a Valerio Verre, corteggiato da molti club della cadetteria. Se il nome di Oliveira può sembrare anonimo ad una prima lettura, le sue origini sono invece più suggestive: l'obiettivo della Samp è il figlio di Bebeto, ex Campione del Mondo nel 1994 con il Brasile (vittoria ai rigori in finale a Pasadena contro l’Italia).

Il Brescia non vuole smettere di stupire e cerca un rinforzo in difesa: asse con il Cagliari, che ha chiesto ai lombardi Cistana, in scadenza di contratto. I sardi hanno offerto in cambio il cartellino di Capradossi. Operazione che nelle prossime ore dovrebbe chiudersi con la partenza dei due centrali. Un centrocampista con la valigia: l'ex Venezia Crnigoj potrebbe lasciare la Reggiana: è un obiettivo caldo del Cosenza, che segue Kouan ed Acampora.

Bari a caccia di un nuovo bomber: La Mantia e Puscas i due obiettivi dei pugliesi. Per il primo, la Feralpisalò ha già risposto picche, ma i Galletti ci riproveranno. In lista c'è anche Maric, ma il sogno di Marino è Puscas: il Genoa darà una risposta nelle prossime ore. Il Sudtirol sulle tracce di Hamza El Kaouakibi, terzino del Benevento già cercato alla fine del mercato estivo.

Lo Spezia punta Matturro, difensore sudamericano del Genoa, finora solo 6 presenze tra B e A con i rossoblu. Ma nel mirino c'è il più esperto Koray Gunter dell’Hellas Verona: accordo molto vicino per dare solidità alla squadra di D'Angelo.