Sarri si è dimesso: non è più l'allenatore della Lazio

Maurizio Sarri è vicino a lasciare la Lazio. La notizia è stata riportata dalle agenzie, ma ancora non è arrivata la notizia ufficiale da parte della società biancoceleste. Secondo quanto riportato, l'allenatore toscano si è dimesso: la decisione del tecnico è arrivata all'indomani della sconfitta in casa con l'Udinese per 2-1, la quarta di fila nelle ultime quattro partite.

La carriera di Sarri alla Lazio

Maurizio Sarri è diventato allenatore della Lazio il 9 giugno 2021. Arrivato sulla panchina biancoceleste dopo un anno sabbatico, Sarri debutta in serie A con una vittoria per 3-1 sul campo dell'Empoli. Alla fine dell'anno si piazza al quinto posto, mentre in Europa League perde il doppio confronto con il Porto nella fase a eliminazione diretta.

Nella sua seconda stagione romana Sarri migliora il piazzamento rispetto all'annata precedente, portando la squadra al secondo posto della classifica e ottenendo pertanto la qualificazione in Champions League. Ma in Europa esce dall'Europa League e poi, dopo ripescaggio, anche dalla Conference League.

Infine, il 12 marzo 2024, dopo quattro sconfitte di fila, Sarri presenta le dimissioni da allenatore della Lazio. In 137 partite il tecnico ha collezionato 65 vittorie, 30 pari e 42 sconfitte. In carriera Sarri ha vinto l'Europa League (2018-2019) con il Chelsea e un campionato di Serie A (2019-2020) con la Juventus.

Chi sarà l'allenatore della Lazio dopo Sarri: le ipotesi

Potrebbe essere la coppia di ex attaccanti Tommaso Rocchi e Miroslav Klose a prendere il posto del dimissionario Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Come riporta I due ex attaccanti biancocelesti farebbero da 'traghettatori' per le ultime dieci giornate di campionato e per le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.