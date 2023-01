Sassuolo-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un Sassuolo in affanno cerca il rilancio nella sfida del Mapei Stadium contro la Lazio, in quella che per i neroverdi si sta rivelando come la seconda peggior stagione della loro storia in Serie A (16 punti dopo 17 partite stagionali, solo nel campionato di esordio, targato 2013/2014, avevano meno punti – ovvero 14 – dopo lo stesso numero di incontri). Gli emiliani cercheranno anche di interrompere la striscia di sconfitte consecutive (arrivata a quota tre): stesso obiettivo della Lazio, relativo però alle sole sfide in trasferta, visto che i biancocelesti sono stati battuti dalla Juventus a Torino e sul campo del Lecce. Tra le due formazioni sarà il diciannovesimo incrocio: nel bilancio degli scontri diretti, conducono i capitolini per dieci vittorie a cinque. Sfida dal sapore particolare per Maurizio Sarri, che affronta per la sedicesima volta il Sassuolo, contro cui però non è riuscito mai a vincere al Mapei Stadium.

Sassuolo-Lazio, le scelte di Dionisi

Nella lista infortunati, oltre a Maxime Lopez, figurano ora anche Pinamonti (fastidio muscolare al flessore della coscia destra) e Consigli, out per un problema al legamento collaterale del ginocchio. Tra i pali si sistemerà quindi Pegolo, mentre in attacco Alvarez è favorito per ricoprire il ruolo di punta centrale nel tridente con Berardi e Laurentié ai lati. Nella linea mediana, l’inamovibile Frattesi e l’ivoriano Traorè (favorito su Thorstvedt) fungeranno da interni, con Obiang playmaker avanti nel ballottaggio con un Matheus Henrique il quale potrebbe accettare la corte del Palmeiras e fare ritorno in Brasile. Solito duello tra gli esterni bassi con Toljan a destra e Rogerio a sinistra in vantaggio rispettivamente su Muldur e Kyriakopoulos, mentre in mezzo con Ferrari dovrebbe esserci ancora Erlic, il cui posto da titolare è però nel mirino del brasiliano Ruan.

Sassuolo-Lazio, le scelte di Sarri

L’allenatore dei biancocelesti è alle prese con un dubbio per reparto nell’undici che sfiderà gli emiliani al Mapei Stadium. A partire dalla difesa, dove Hysaj prenderà il posto dello squalificato Lazzari a destra con Marusic sulla fascia opposta: al centro, accanto a Romagnoli favorito Casale con Patric però non ancora fuori dai giochi. A centrocampo conferme per Milinkovic Savic, Cataldi ed un Luis Alberto in vantaggio per una maglia dal 1’ su Vecino. In avanti, Pedro insegue Felipe Anderson e Zaccagni che dovrebbero supportare Immobile nel tridente offensivo. Tra i pali Provedel, ancora out Gila per una contusione al piede destro.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Obiang, Traoré, Berardi, Alvarez, Laurienté. All. Dionisi

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Sassuolo-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.