L'Italia sogna sei squadre in Champions, le combinazioni

Gli ottavi di finale hanno concluso l'esperienza in Champions League dell'Italia in questa stagione. Inter, Napoli e Lazio si sono arrese ad Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, ma nella prossima edizione i club del nostro Paese daranno di nuovo l'assalto all'Europa e ci sono possibilità di avere ben più delle canoniche quattro squadre che voleranno in Champions League attraverso i risultati di questo campionato.

Sei italiane in Champions League, cosa deve succedere

La quinta casella potrebbe sbloccarsi attraverso il ranking Uefa che vede l'Italia al primo posto con 17714 punti. Se la situazione dovesse rimanere così sarebbe garantita una squadra in più, ma bisognerà difendere il piazzamento dagli assalti della Germania (16356 punti) e dall'Inghilterra (16250) con Atalanta, Roma, Milan e Fiorentina che dovranno riuscire a mantenere la distanza dalle tre tedesche e dalle cinque inglesi rimaste in corsa nelle tre competizioni europee.

Alla quinta squadra, potrebbe aggiungersi anche la sesta ma solo in un preciso caso: una delle italiane dovrebbe vincere l'Europa League, che garantisce il passaggio in Champions, senza però finire nelle prime quattro in campionato. Difficile che il Milan possa uscire dalle prime quattro posizioni, mentre nella classifica attuale Roma e Atalanta sono dietro al Bologna e quindi se dovessero alzare al cielo l'Europa League potrebbero garantire sei squadre in Champions all'Italia.