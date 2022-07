Quanto costa e dove guardare in tv la Serie A 2022/23

Inizierà sabato 13 agosto alle 18.30 con gli anticipi Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese il campionato di Serie A 2022/2023. Un torneo nel quale si preannuncia una serrata lotta al vertice, con il Milan campione d'Italia in carica che proverà a difendere il tricolore dagli assalti di una concorrenza che si preannuncia particolarmente agguerrita: Inter, Juventus, Roma e Napoli cercheranno infatti di strappare lo scettro dalle mani dei rossoneri. Curiosità, poi, per vedere all'opera il neopromosso Monza, alla sua prima storica partecipazione al torneo di A: i biancorossi si stanno muovendo con decisione sul mercato e puntano a qualcosa di più di una semplice salvezza.

Serie A 2022/2023, dove vedere le partite in diretta tv e streming

L'emittente streaming DAZN trasmetterà tutte e dieci le gare di ogni giornata, di cui sette in esclusiva. Tre match di ogni turno saranno invece visibili anche sull'emittente satellitare Sky (e la relativa app streaming Sky Go) e Now. DAZN, nei weekend di campionato in cui non ci saranno variazioni a causa delle coppe europee o dei turni infrasettimanali, trasmetterà in esclusiva gli anticipi del sabato delle 15 e delle 18, mentre quello delle 20.45 sarà trasmesso anche da Sky, così come avverrà per il lunch match delle 12.30 della domenica. Tutte le altre gare della domenica saranno visibili soltanto su DAZN, mentre il Monday Night del lunedì alle 20.45 sarà trasmesso anche da Sky. Le gare di Serie A, inoltre, potranno essere seguite da chi ha un abbonamento con Tim, sponsor principale del campionato.

Sky, i pacchetti per vedere la Serie A

Per vedere le partite di Serie A su Sky, occorre sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Sky Calcio, il quale, fino al 31 luglio, è in promozione a 19,90 euro al mese insieme a Sky Tv, che comprende tutta l'informazione Sky oltre a show, serie Sky Original e internazionale e documentari.

Now, i pacchetti per vedere la Serie A

Per vedere le partite di Serie A su Now occorre invece acquistare il pacchetto "Sport", che comprende Calcio e Sport di Sky. Fino al 17 agosto il primo mese è acquistabile a 9,99 euro anziché 14,99: dal secondo mese in poi è previsto il rinnovo automatico a 14,99 al mese. L'abbonamento può essere disattivato in ogni momento almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Tim, i pacchetti per vedere la Serie A

Chi vuole usare Tim per guardare le gare di Serie A deve acquistare il pacchetto TimVision Calcio e Sport. Attivandolo ora si inizierà a pagare dal 1° settembre. Per 19,99 euro al mese (per 12 mesi) si potrà avere accesso all'intrattenimento di TimVision, le partite di DAZN, Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League. Compreso anche il TimVision Box.

Dazn, i pacchetti per vedere la Serie A

Dazn, per la stagione 2022-2023, offrirà ai propri utenti la possibilità di scegliere tra due tipologie di abbonamento: il piano Standard ed il piano Plus. L'abbonamento standard costerà 29,99 euro al mese e consentirà di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano Standard permetterà di registrare l'App Dazn su al massimo due dispositivi e di utilizzare il servizio Danz in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

L'abbonamento plus, invece, costerà 39,99 euro al mese e consentirà di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Il piano Plus permetterà di registrare fino a un massimo di sei dispositivi all'App Dazn e di utilizzare il servizio Dazn in mobilità, con contemporaneità della visione.

Entrambi i piani di abbonamento, Standard e Plus, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive l'abbonamento e i suoi conviventi possono usufruire del servizio Dazn tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso Dazn sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Chi lo scorso anno aveva attivato la promo a 19,99 euro con passaggio a 29,99 a partire da settembre 2022, manterrà le condizioni dell'offerta fino alla scadenza prevista dalla promozione. A partire da settembre l'abbonamento passerà in automatico al piano Standard, sempre a 29,99 euro come già previsto, e si potrà scegliere di cambiare il piano di abbonamento con Plus in ogni momento.

Dazn, le novità per la stagione 2022/2023: servizio call center e canale WhatsApp

Dazn, per la nuova stagione, garantirà un servizio call center, un segnale migliorato ed un canale WhatsApp in cui chiedere di essere ricontattati. "L'anno scorso Dazn non aveva un call center - ha dichiarato Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in un'intervista a Repubblica -. Adesso il call center è operativo e Dazn ne garantisce il funzionamento prima, durante e dopo le gare. Persone in carne e ossa risponderanno, dunque, agli appassionati di sport in difficoltà. Noi tutti, poi, troviamo comodo dialogare via WhatsApp. Bene: gli abbonati avranno a disposizione un canale WhatApp di Dazn attraverso cui chiedere di essere ricontattati".

"Dazn ha anche investito 31 milioni. Ora i server che irradiano le gare sono 54 in tutta Italia. Sono diffusi meglio sul territorio e più vicini agli spettatori, che riceveranno un segnale rafforzato", ha spiegato Lasorella, che si è poi soffermato sulla problematica relativa al fatto che spetterà all'utente l'onere di provare che la visione della partita è stata scadente: "Noi abbiamo creato meccanismi semplici, efficienti. Peraltro mettiamo a disposizione degli abbonati la nostra piattaforma Conciliaweb, che da anni regola benissimo i risarcimenti nel campo delle telefonia e di Internet. Se dovessimo accorgerci che Dazn nega dei risarcimenti dovuti e che gli sportivi sono in difficoltà nel richiederli, miglioreremo ulteriormente le procedure".