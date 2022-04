Serie A Femminile, programma della 20a giornata e dove vedere le partite in tv e in streaming

Dopo la sosta per le nazionali, torna la serie A per i primi verdetti. A tre giornate al termine, la Juventus è vicina a tagliare il traguardo del quinto scudetto consecutivo, ma dovrà fare i conti con la Roma, che per blindare il secondo posto e, di conseguenza, la qualificazione in Champions League, cercherà di conquistare una vittoria che costringerebbe le bianconere a rimandare i festeggiamenti. La corsa al titolo si intreccia con la volata salvezza: Fiorentina e Lazio sono pronte a sfruttare il fattore campo per mettere i bastoni tra le ruote alle prime della classe, mentre il Napoli, atteso dalla trasferta a Sassuolo, cercherà di recuperare terreno sulla formazione viola.

La 20ª giornata si aprirà domani, sabato, alle 12.30 con Hellas Verona-Inter. Le gialloblù, già matematicamente retrocesse, dovranno fare i conti con Bonetti e compagne, intenzionate a centrare un nuovo importante successo nel match che precede il derby. Il programma proseguirà alle 14.30 con Sampdoria-Empoli e con la sfida di Firenze, che potrebbe risultare decisiva per entrambe le squadre, con la Juve spettatrice interessata dal momento che in caso di mancato successo delle giallorosse domenica potrebbe mettere le mani sul titolo. Patrizia Panico dovrà fare a meno delle infortunate Boquete e Vitale e per tentare di scardinare la difesa capitolina - con Giacinti non al meglio della condizione - punterà decisa su Sabatino, che guida la classifica marcatrici del campionato con 11 gol insieme alla neroverde ed ex compagna di squadra Clelland.

Domenica le prime a scendere in campo saranno Lazio e Juventus. Le padrone di casa, nonostante i progressi evidenziati nella seconda parte di stagione, sono a un passo dalla retrocessione e per continuare a sperare nella salvezza sono costrette a centrare i tre punti contro le bianconere, impresa complicatissima perché la Vecchia Signora non concederà sconti nel suo percorso di avvicinamento al tricolore. Il turno si chiuderà alle 14.30 con Milan-Pomigliano e con la gara tra Sassuolo e Napoli, un crocevia fondamentale per le partenopee che sognano di completare la rimonta in classifica.

Il programma

Sabato 23 aprile – ore 12.30

Hellas Verona-Inter (diretta su TimVision)

Sabato 23 aprile – ore 14.30

Fiorentina-AS Roma (diretta su TimVision e La7d)

Sampdoria-Empoli (diretta su TimVision)



Domenica 24 aprile – ore 12.30

Lazio-Juventus (diretta su TimVision)

Domenica 24 aprile – ore 14.30

Milan-Pomigliano (diretta su TimVision)

Sassuolo-Napoli Femminile (diretta su TimVision)