Serie A, in arrivo la radio ufficiale?

Una radio dedicata esclusivamente al campionato di Serie A. Questo il progetto a cui starebbe lavorando la Lega secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, con i programmi che verrebbero trasmessi su frequenze digitali (Dab), più economiche rispetto alle tradizionali frequenze Fm. Un'iniziativa che, stando alle prime stime, avrebbe un costo di circa 4-5 milioni di euro, con la produzione che avrebbe già avviato i primi contatti con RTL e RDS. La "Radio Serie A" avrebbe un potenziale bacino d'utenza di oltre 20 milioni di tifosi, che potrebbe attrarre l'interesse degli inserzionisti, i quali, secondo Nielsen, hanno investito 102 milioni di euro sull'emittenza radiofonica nei primi quattro mesi del 2022.

Per quanto riguarda i contenuti trasmissibili, tuttavia, ci sarebbe ancora da sciogliere un nodo, in quanto i diritti per la cronaca delle partite sono già stati assegnati alla Rai fino al 2024. La radio della Serie A potrebbe comunque contare su altre esclusive, instaurando collaborazioni con alcune vecchie glorie del calcio ripercorrendo il format che già sta avendo successo su alcune piattaforme di streaming, come ad esempio Twitch. Il progetto, innovativo, sarebbe quindi al momento solamente alla sua fase embrionale, ma potrebbe avere sviluppi nel corso delle prossime settimane.